砌機貼士｜有到腦場／電腦店「砌機」、購買 PC 組裝機的用戶，相信有不少人都類似「極速開機」、「10秒入 Windows」之類的宣傳噱頭，以吸引用戶購買配置更強的電腦。但其實深入探究，開機速度與電腦硬件的配置水平並不存在正比關係，甚至會帶來反效果！如果近來有砌機需要的朋友，這一篇絕對必讀。



配置太強反而更慢？

要了解開機速度與電腦配置的關係，首先就要知道電腦在按下開關鍵至進入操作系統中間，背後究竟在執行甚麼程序。

其實在按鍵開機後，主機板 BIOS 會先初始化 CPU 和記憶體，然後電腦硬體進行自我檢測，由CPU 開始，再檢查記憶體、顯示卡等是否正常，通過後才載入驅動，進入作業系統界面。

開機後看見這個畫面，其實就是電腦 BIOS 的自檢程序（網上圖片）

換言之，決定開機速度的是主機板BIOS和硬體自檢速度。硬體越多，BIOS 初始化程序就需要越多時間，同時系統記憶體越大，初始化也耗時越長；除記憶體和顯卡外，電腦的硬碟、音效卡、網卡等設備需載入驅動，配置越高的電腦硬體越豐富，導致自檢時間延長，反而開機越慢。

開機速度加快全因 SSD！

其實讓大多數玩家誤認為配置越高 ＝ 開機越快的，主要是近 10 年來新推出的新式固態硬碟，亦即是 SSD 硬碟。SSD 擁有高速讀寫的優點，然而售價亦相對高昂且容量較細，故在剛推出時，只有高階配備的電腦才會採用，低階機就仍繼續使用相對廉價的 HDD 機械硬碟。

SSD 讀寫更快、體積又相對細小，已經在近年成為電腦砌機時的優先考慮（圖 NXNT）

由於 SSD 讀取驅動和系統的速度遠快於 HDD，當時高配電腦往往可以在 10 秒內開機，讓不少用家誤以為開機快就是因為電腦配備強勁的象徵。

後來商家亦利用這思維模式，深化「開機快＝效能強」的錯誤關聯，除了拉高砌機的售價，更有奸商為低配置電腦裝上容量較少的 SSD，示範「極速開機」後讓不諳電腦行情的用戶高價買單，實屬「黑店」謀取暴利的行徑之一。

砌機 8 大貼士免做水魚

砌機必須要考慮的，除了「開機速度」以外，實際使用需要和預算價格等都是必然的考慮因素，就算全部旗艦級硬件組合一起，自己用不到也只是浪費，因此砌機沒有絕對的答案，以下就提供 8 招砌機貼士，讓各位買機時參考下👇👇👇