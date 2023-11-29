iPhone 充電高溫｜多年來 Android 手機雖然在系統操作、保安方面未能追上 iPhone，然而在 Android 陣營在硬件上卻有著不同優勢，最大差異的莫過於充電速度方面。



在用戶要求多年之後，iPhone 15 系列終於支援 USB-PD 輸入，輸入水平亦達到 27W（圖 Apple）

當 Android 手機們正努力挑戰 100W 甚至 200W 輸入、能半小時內充滿手機之時，iPhone 仍堅持慢速充電，即使是最新一代的 iPhone 15 Pro，頂多也只能用到 27W 輸入。很多人認為 Apple 會為充電設限，是因為「快充會比較傷害電池」，但背後的真正原因，卻可能與溫度有關？

iPhone 15 系列充電溫度急升

日前有網民在網上發表疑問，指 iPhone 為什麼用 20W~27W 的電壓充電，機身仍然會大幅發燙，反觀現在的 Android 旗艦，動輒都用上 50W 或以上水平充電，即使是市場頂級的 240W 充電，發熱都沒有那麼嚴重。

內地自媒體《差評》的編輯注意到這一點，決定對 iPhone 15 系列機種進行一次詳細的充電測溫測試。他們分別測試了 iPhone 15 Plus 及 iPhone 15 Pro，且紀錄了充電時的電流、電壓，又通過系統自帶的日誌，了到電池在充電時的溫度。

結果發現 iPhone 15 Plus 的發熱情況頗為嚴重，從其系統日誌中所見，iPhone 15 Plus 充電時的電池溫度一直高企，在 45℃ 水平持續了近 25 分鐘，更一度達至 52.59℃；而由於電池熱量持續高企，iPhone 15 Plus 的外殼亦測出了 47～48℃ 的高溫。

相比 iPhone 15 Plus， 15 Pro 的情況有一定改善，但電池溫度最高依然達到 48.59℃，且在 45℃ 以上區間充了 20 分鐘電，外殼溫度亦達到了 43.5℃ 左右。

iPhone 使用較落後技術？

從官方指引來看，一般鋰電池的適當儲存溫度不會超過 45℃，而在這個溫度之下繼續進行充電及其他日常操作，是有可能損害電池的生命周期的。換言之，「快充傷電」一說用在 Apple iPhone 之上並不成立，因為即使只是用上 20W 左右的電流輸入，都已經足夠對 iPhone 的電池做成一定傷害。

然而反觀其他國產 Android 手機，例如號稱用到 240W 充電的 Realme GT5，其在充電時絕大多數時間以 100W 左右的水平輸入，速度至少要比 iPhone 快幾倍，但其電池溫度最多也不過是 45.3℃；另外出自小米之手的 Redmi K60 至尊版，同樣擁有 120W 充電，但充電其間，手機表面溫度也就 46.6℃，與 iPhone 15 系列打成平手 － 但它的輸入水平可是 iPhone 的幾倍。

《差評》方面的編輯就猜測，iPhone 可能採用了較為落後的直流降壓充電技術，而非目前業界最常見、效率更高且發熱更少的電荷泵技術。在低壓輸入下，電池溫度已經直達到設備的許可上限，顯示 iPhone 在充電熱量控制方面對比 Android 廠商有著明顯的差距，要讓它擁有更快的充電速度，可能需要全面的技術革新了。