iPhone 充電高溫|多年來 Android 手機雖然在系統操作、保安方面未能追上 iPhone,然而在 Android 陣營在硬件上卻有著不同優勢,最大差異的莫過於充電速度方面。



在用戶要求多年之後,iPhone 15 系列終於支援 USB-PD 輸入,輸入水平亦達到 27W(圖 Apple)

當 Android 手機們正努力挑戰 100W 甚至 200W 輸入、能半小時內充滿手機之時,iPhone 仍堅持慢速充電,即使是最新一代的 iPhone 15 Pro,頂多也只能用到 27W 輸入。很多人認為 Apple 會為充電設限,是因為「快充會比較傷害電池」,但背後的真正原因,卻可能與溫度有關?

iPhone 15 系列充電溫度急升

日前有網民在網上發表疑問,指 iPhone 為什麼用 20W~27W 的電壓充電,機身仍然會大幅發燙,反觀現在的 Android 旗艦,動輒都用上 50W 或以上水平充電,即使是市場頂級的 240W 充電,發熱都沒有那麼嚴重。

內地自媒體《差評》的編輯注意到這一點,決定對 iPhone 15 系列機種進行一次詳細的充電測溫測試。他們分別測試了 iPhone 15 Plus 及 iPhone 15 Pro,且紀錄了充電時的電流、電壓,又通過系統自帶的日誌,了到電池在充電時的溫度。

結果發現 iPhone 15 Plus 的發熱情況頗為嚴重,從其系統日誌中所見,iPhone 15 Plus 充電時的電池溫度一直高企,在 45℃ 水平持續了近 25 分鐘,更一度達至 52.59℃;而由於電池熱量持續高企,iPhone 15 Plus 的外殼亦測出了 47~48℃ 的高溫。

相比 iPhone 15 Plus, 15 Pro 的情況有一定改善,但電池溫度最高依然達到 48.59℃,且在 45℃ 以上區間充了 20 分鐘電,外殼溫度亦達到了 43.5℃ 左右。

iPhone 使用較落後技術?

從官方指引來看,一般鋰電池的適當儲存溫度不會超過 45℃,而在這個溫度之下繼續進行充電及其他日常操作,是有可能損害電池的生命周期的。換言之,「快充傷電」一說用在 Apple iPhone 之上並不成立,因為即使只是用上 20W 左右的電流輸入,都已經足夠對 iPhone 的電池做成一定傷害。

然而反觀其他國產 Android 手機,例如號稱用到 240W 充電的 Realme GT5,其在充電時絕大多數時間以 100W 左右的水平輸入,速度至少要比 iPhone 快幾倍,但其電池溫度最多也不過是 45.3℃;另外出自小米之手的 Redmi K60 至尊版,同樣擁有 120W 充電,但充電其間,手機表面溫度也就 46.6℃,與 iPhone 15 系列打成平手 - 但它的輸入水平可是 iPhone 的幾倍。

《差評》方面的編輯就猜測,iPhone 可能採用了較為落後的直流降壓充電技術,而非目前業界最常見、效率更高且發熱更少的電荷泵技術。在低壓輸入下,電池溫度已經直達到設備的許可上限,顯示 iPhone 在充電熱量控制方面對比 Android 廠商有著明顯的差距,要讓它擁有更快的充電速度,可能需要全面的技術革新了。