傳iPhone 16有7大亮點 增AI、3D掃描環境功能 兩段式按鈕有突破
撰文：中天新聞網
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不少果粉已經開始期待 iPhone16，最近有人爆料iPhone16／16Plus渲染圖，還整理7項設計相關傳聞，其中包含iPhone16可能會新增按鈕和獨享AI的功能，令人好奇。
儘管iPhone 15才推出不到3個月，蘋果也要等到2024年才會釋出iPhone 16的官方消息，但現在網路已有不少傳聞，社群平台X一名爆料客「Apple Hub」整理了目前iPhone 16相關的7個設計傳聞。
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1、同樣是6.1吋、6.7吋
2、螢幕更新率60Hz
3、配備動作按鈕（Action Button）
4、新增按鈕「Capture Button」
5、A17或A18 晶片
6、垂直排列鏡頭
7、設備獨享AI功能
其中「Capture Button」實際用途引人好奇，有傳言指這個按鈕可能是電容式按鈕，而長期分享3C相關資訊的「MacRumors」網站關係人士則透露，這個「Capture Button」將搭配測力感測器，應該是個兩段式按鈕，另有外媒推測，Capture Button主要用途應是觸動相機快門，兩段式按鈕可以讓用戶先對焦再拍照。
此外，X上一位網友日前分享自己繪製的iPhone 16標準機型渲染圖，圖片似是參考了「MacRumors」的預測，機型正面與iPhone 15類似，但相機雙鏡頭變回iPhone 12時期的垂直排列，並非近3年更改的對角線排列。圖片還新增LiDAR光學雷達掃描儀，這個裝置可以3D掃描周圍，近年主要是配備在iPhone Pro機型上。
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