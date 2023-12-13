超過8成日本女生只用iPhone、嫌棄Android：大叔先用｜日本MDD研究所於2023年9月進行手機平台使用方向意見調查，發現18至29歲的日本女性，超過8成人只用iPhone，而Android手機則最受40歲以上大叔喜愛，受訪日本女生更表示：「阿爸想我用佢部二手Android、我死都唔制！」



8成妙齡日本妹只用iPhone

日本MDD研究所於2023年9月進行手機平台使用方向意見調查，受訪的4萬人由18歲至69歲，雖然得出的基本結果是「五五波」：「用iPhone」50.0％、「用Android」49.7％、其他平台0.3%。但將年齡層分開計，18歲至29歲人士超過7成選用iPhone，且特別受女性用家歡迎，1X歲女性84.9％只用iPhone、20至29歲也高達81.9％。

日劇《ガチ恋粘着獣》劇照

另一方面Android的使用率則是年紀愈大愈多人用，40歲以上高達60.3％、50歲以上60.7%、60歲以上62.4％，當中男性佔6年，為何Android在日本會變了「老人機」？日本後生女又為何會嫌疑Android，只肯用iPhone呢？

日劇《ガチ恋粘着獣》劇照

原因1：想同大家用同款手機

一位大學女生A小姐解釋選用iPhone原因：「阿爸阿媽都係用Android，我讀高校時扭佢地買智能手機都唔俾，話要我用老豆部舊Android，我梗係唔制啦，全部同學都係用iPhone，我唔想畀人當我係怪人！我同老豆講，二手都好，求下你買部iPhone畀我，最終先至成功。」日本人特點係好怕鶴立雞群、衣著、興趣、言行都要跟同輩一模一樣，否則就會被視為異類。友輩間甚至會有「AirDrop欺凌」這個講法，就是大家一起手機合照，用AirDrop分享，只得你一個收不到，感覺就會被孤立。

日本女生希望跟別人用同款手機，不想被孤立。（docomo.ne.jp 圖片）

原因2：iPhone有更多配件飾物突出個性

人人手機都同款，不是很沒個性嗎？A小姐解釋：「iPhone有更多手機殼款選擇，都可以突出個性。而且一部iPhone可以用幾年，貴買長用，換完殼又有新鮮感啦！」

在日本做街訪，找一個用Android的年輕男女都不容易。（shingakunet.com 圖片）

原因3：感覺好難用、唔識用又冇人教

A小姐表示：「另外呢，Android感覺好難用，身邊又冇朋友用，唔識用要問人已經好樣衰，仲要冇人用android，點搞！」關於這既定印象，20歲的B先生講到：「去到電器鋪，sales都話Android好難用，公司前又叫我用iPhone，最後就揀咗佢。而家工作接觸多咗Android，發現其實都唔係咁難用。不過日本人大既都先入為主覺得Android難用。」

日本女生覺得Android手機難用，而且少朋友用，無法向別人請教用法。（日劇《#アプリで恋する20の条件》劇照）

Android受中年人喜愛的原因

另一位40歲的男性就表示，近年發現Android已經易用好多，而且有不同的品牌，可以按自己經濟能力、所需性能去揀機。而且人老了亦沒有那麼在意要跟別人一樣，實際一點按自己需要做選擇。