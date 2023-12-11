聖誕買figure/高達模型 旺角區必行玩具店推薦｜雖然1至11月都有買玩具慰勞自己，但12月聖誕節有大條道理放肆一點。旺角是動漫玩具集中地，為你推薦10家抵買玩具模型鋪，無論是高達模型、Figure、合金機械人、LEGO積木樣樣有。有些店位置意想不到、貨品也很有特色！更有樓上鋪加設日本Mandrarake式的懷舊模型格仔，專賣市場罕有品，真係唔買都要見識下。



👇2023年update版 10間旺角區玩具店介紹👇

推薦店 01｜Toys Ant 新品／懷舊一店齊全

女人街樓上玩具店Toys Ant 螞蟻玩具，鋪頭夠大、款式類型亦多，仲有一對貓女「家姐、細妹」做招財貓，畀女伴同小朋友同貓玩，你就可以慢慢買。店主喜愛80年代軍事科幻，高達、拉打、機械人合金，還有全港最近款的ACID RAIN figure。近年更開拓貨源做寄賣珍品舊玩具，又與Raretoyjapan合作開設專櫃，擺放市面極罕的「消しゴム」單色高達／星矢／筋肉人扭蛋公仔，以及其他懷舊玩具，似足去Mandarake尋寶。Toys Ant 螞蟻玩具／旺角通菜街89號通財大廈1樓（WhatsApp查詢：9087 0011）



+ 14

推薦店 02｜SweetyMagic 家樂坊+女人街雙重開倉

專門做特價玩具場的SweetyMagic，聖誕檔期除了繼續在家樂坊9樓開設65折LEGO積木劈價，在旺角亞皆老街71號開了另一家期間限定日本動畫玩具模型劈價場，大人細路日本美國，係玩具迷都買到嘢。SweetyMagic／旺角登打士街56號家樂坊商場9樓917-919鋪（WhatsApp 61772059）｜旺角亞皆老街71號期間限定玩具特賣場（12月4日至 12月31日）



店方推薦10大熱賣品：Lego 71411 @$1299／特大Mario Figure@$399／大鐵人17號大膠 @$1880／特大 Loso @$680／SHF 鳴人 $138／多款Bandai 景品 $99三盒／pokemon EX 卡 日版 575／龍珠卡 原盒 290／RG Nu Gundam 199／Standard 數碼暴龍模型 50蚊

+ 48

推薦店 03｜精品玩具 $799買超高CP值超獸機神

在信和M層、1樓、11樓都有分店，平時做開預訂，也有現貨及劈價貨賣，近日震撼全港玩具界就有$799買ThreeZero Robo道超獸機神（原價過2千），抵到爛做禮物一流。精品玩具／旺角信和中心11樓1104室：5938 8267）(店鋪facebook圖片)



+ 4

推薦店 04+05｜玩具潮聖神場．兆萬中心

位於旺角舊行人區西洋菜南街尾旺角兆萬中心，近年已被定性為「劣食勇者塔」，但這個商場其實還是玩具聖地！香港大型日系潮玩集中地：日本動漫大師遊港必去的神級名店 Superman Toys（222鋪／2366 2688），店的的珍品收藏真的有值得一去觀摩的價值，各式怪獸超人膠品、medicom潮玩都很齊全；還有Hot Toys 成名前至今然健在的風水鋪Toy Hunters（218鋪／2388 4677），店內有各式美系玩具及HT自家的一些figure現貨，兩家名店全都位於兆萬2樓！

+ 1

推薦店 06｜潮玩搪膠迷必去Toys Station

想買art toys、Bearbrick又怕唔熟行畀人當水魚食炒？呢間在旺角經營近20年的潮物玩具店，不單有人氣熱貨賣，還與全球各地潛力新人合作，可放心購買。位於廣華街的雙層地鋪集賣場+迷你展覽區於一身，每星期都有新品抽籤發售，潮玩搪膠迷必去。Toy Station／旺角廣華街28號地鋪（2398 9341）



+ 3

推薦店 07｜YM Studio 重女模型樓上鋪

位於旺角星際城市商場旁的9/F樓上鋪，由阿星及幾位熱愛模型的後生仔經營，除了科幻模型，又有戰棋兵仔賣，近年甚至開發自己的模型工具，家中沒地方砌模型，還可在此租locker、租位慢慢砌，另一特色是有美少女及貓貓鎮店，宅宅必去。YM Studio｜旺角山東街47-51號中僑商業大廈9樓905室



（YM Studio fb相片）

+ 2

推薦店 08｜模型高手經營．模型先生 Mr.MODELER

在汽槍、遙控模型車店林立的「槍鋪街」旺角廣華街、好景商場後面的仁安大廈，返貨速度都相當快，而且在同區內算便宜。老闆本來做銀行，因多次在模型比賽中得獎，加上太太和兒子都支持且幫手看鋪，於是就轉行開模型鋪。如果看到老闆在店內，都可以向他請教製作心得。旺角廣華街一號仁安大廈8B鋪／6977 7450



旺角廣華街一號仁安大廈8B鋪／6977 7450

推薦店 9｜千里達玩具模型

在洗衣街、亞皆老街那邊的一家旺角老字號，同時有遙控車、軍事、汽車、高達模型發售。定價或比其他店高一點點，但正好就適合你尋找市面已經賣清光的罕有貨色，難怪幾十年來都能經營下去。九龍旺角洗衣街125號地下／23950043



Google Map 圖片

推薦店 10｜TOP玩具站抽盲盒買Pokemon

主要賣TAKARATOMY寶可夢、Tomica車仔賣、各種女生最愛盲盒公仔，地點就位於「旺中」旁的TOP商場，好就腳。價錢雖然比市面輕微貴一點點，勝在如果出面已被炒起的貨，他們仍然會正價發售。而且店子本身夠大，選購禮物行得很自在。玩具站／旺角彌敦道700號T.O.P. 1樓106舖／3619 0086



+ 7

旺角玩具店如米鋪，或有好店未有提及。最後，教多一點點給外地來港的玩具迷，除了旺角區，多行幾步去油麻地還有現時店In's Point 商場，1、2樓幾乎9成都是玩具店，Toy Fans必去。