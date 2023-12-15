港鐵12.23起可拍Visa入閘｜九巴e度嘟+WeChat Pay HK拎$8乘車優惠｜港鐵和九巴近年不斷加入支援電子支付系統，方便乘客選擇想用的支付方法。由即日起，九巴及龍運巴士「e度嘟」再支援 WeChat Pay HK 和內地微信支付，而且可以在 WeChat Pay HK 的內免費取得 $8 乘車優惠券。



由即日起，可以在九巴及龍運巴士的「e度嘟」電子支付系統，透過 QR Code 使用 WeChat Pay HK 和內地微信支付。只要在止車時，打開 WeChat Pay HK，把乘車 QR Code 對準收費器的掃描器，即能完成支付。由於收費器預設成人票價，如 12 歲以下預童或 65 歲或以上長者，需按下收費器的優惠按鈕，再掃描乘車 QR Code 即可。

$8乘車優惠券

即日起，只要在 WeChat Pay HK 或內地微信支付開通「搭車碼」小程式，即可以分別領取 4 張，合共 $8 的九巴及龍運巴士乘車優惠券。

「搭車碼」開通及領取乘車優惠券教學：

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港鐵支援 Visa 信用卡

港鐵由 12 月 23 日起，推出感應式信用卡支付入閘服務，除機場快線外，全線港鐵車站有至少兩部支援感應式信用卡的閘門。新閘門將貼有淺藍色標示，不論實體卡的 Visa 信用卡或 Visa 扣賬卡，還是手機或智能手錶載有以上兩款卡，都能使用感應式信用卡閘門支付入閘。可是，現時使用支付寶、微信支付，或之後使用信用卡都不獲政府交通津貼。