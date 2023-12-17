SoSIM 加價｜3HK 旗下的無合約 SIM 卡、SoSIM 推出 3 年，在同類型產品中算是最優惠的選擇之一，儘管在今年 3 月時對卡內的方案進行價格上調，依然不乏捧場客；然而在不足一年之內，SoSIM 方面又再宣布另一次加價，令其平價定位再被動搖，未知會否引發轉會潮？



SoSIM 又借「升級」加價

SoSIM 今年經歷了兩次的「服務升級」，對上一次是 2023 年 3 月，在加價的同時，就為用戶提供「4.5G加速神器（亦即不再限速在原先的 42Mbps）」及「YouTube數據任用」的日費通行證各 2 張予用戶使用，美其名是為服務升級，但對於用戶而言實用度一般。

而在日前，SoSIM 方面又再通知用戶，指由 2024 年的 1 月起，SoSIM 的兩大方案月費將再度調升，目前＄38 的 60GB／30 日方案將調整至＄42；而目前＄103 的 120GB／90 日方案，就將調升至＄109。

不過對比起早前加價時贈送的「4.5G加速神器」及「YouTube數據任用」以外，今次的加價帶來的就有 VoLTE 通話升級，以及附送「防騙王」攔截詐騙來電，整體而言實用性更大，只不過這是否值得每月加價約10％水平，則見仁見智。

香港 4 大無合約 SIM 卡市場形勢分析

中國移動 MySIM 繼續最平價

在 SoSIM 再度將月費方案加價之後，SoSIM 的開卡價雖然仍然保持在＄33，但由於後續的月費支出會稍微提升，對於價格較為敏感的用戶或會考慮市場上的其他平價選擇。除了 SoSIM 以外，目前無約 SIM 市場上由電訊商推出的平價月費儲值卡選擇並不多，想要更平價選擇的，相信就只有 2022 年尾由中國移動推出的 MySIM 4G 了。

MySIM 4G 目前的收費方案與 SoSIM 加價前幾乎一模一樣，開卡＄33，其後可以按需要購買不同月費方案，最熱門依然是「＄33／60GB／30日」以及「＄98／120GB／90日」。

不過值得一提的，是 MySIM 近來有強化在旅遊方面的方案，如果有往返內地／澳門的用戶，可以考慮近期增的 ＄43 方案，在原有的本地數據服務之外再加 500MB 內地／澳門用的漫遊數據；另外有亞太區及其他漫遊日費選擇，每日＄15 起就有交易，大大彌補了大半年前的弱點。

ClubSIM 繼續中價路線、玩法最彈性

開卡價錢＄58、提供 20GB 數據的 csl ClubSIM，在一眾無約 SIM 當中算是中價之選，比較特別的是除了基本的月費服務之外，數據、通話可以分拆購買，而且數據用量並非以「月」為單位，例如用戶可以＄98 購買使用期長達 3 個月的 30GB 數據，喜歡的話甚至不需要購入通話組合、只買數據組合作上網用途，在操作上擁有較大彈性。

另外 ClubSIM 又提供了不同的娛樂、旅遊增值服務供用戶選擇，除了漫遊日費之外，連 csl 旗下的「一卡兩號」服務「86-易」都可以搭配 ClubSIM 使用，玩法最多的無約 SIM，ClubSIM當之無愧。

自由鳥靠「速度」取勝？

一般無合約SIM，都以平價為定位，在網速上亦會作出限制（最常見為 42Mbps）以控制成本，但 SmarTone 旗下的自由鳥近來就轉走其他路線，不與其他無約 SIM 作直接價格競爭。

首先自由鳥目前有推出一次性預付月費的方式，一次預繳 7～9 個月的費用就可以享有價格優惠，另一方面除了最低價的 16GB 方案之外，由第二級的方案、即 30GB／30 日的方案，上網速度可以突破 42Mbps 屏障，最高可以達到 700Mbps，是近年無合約 SIM 中可以達到的 4G 最強速度。

然而自由鳥各方案的收費，目前亦是各無約 SIM 中最高，各位用戶是否需要為 700Mbps 全速而每月付出多一倍價錢？就要留待用戶自行決定。