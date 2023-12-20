Apple 2024 年新品｜貶眼 2023 年已近尾聲，不少人都開始期待下年即將推出的科技新品，作為行業龍頭的 Apple 當然就是一眾爆料大神的目標。近年對於 Apple 內部消息十分靈通的 Bloomberg 編輯 Mark Gurman 在最新一期的《Power On》通訊當中就根據手上的資料為我們分享了 Apple 在 2024 年的產品佈局，其中就以 iPhone 以外的穿戴裝置作為主軸。



VR／MR 頭戴顯示 Vision Pro 預料叫好不叫座

在一眾新品當中，Apple 在數月前發表的全新 VR／MR 頭戴顯示 Vision Pro 將是 2024 年的一大重點。Mark German 預計在 2024 年 1 月底至 2 月期間正式發售。

雖然是 Apple 的全新類型產品，但出於售價、設計、功能等因素，Mark Gurman 認為 Vision Pro 頭幾代產品都未必會成功流行，要像 Apple Watch 般到約第4代時得到大升級方能吸引用戶入手。

Apple Watch 再加入新健康監測功能

Mark Gurman 在通訊中坦言，目前的 Apple Watch 在假期購物季度缺乏吸引力，與去年相比沒有太大變化。

但與此同時他亦透露，2024 年的新版本 Apple Watch 將加入多項重要健康功能，包括血壓監測和睡眠窒息檢測等，部分款式更會採用全新設計，有望大幅刺激銷量。

AirPods 4 引入更強功能

另一將會迎來更新的產品線就是無線耳機 AirPods 系列，而這個系列的產品據說目前因為設計及功能等原因，在用戶間未能熱銷，而 2024 年的 AirPods 新品將會針對這一點解決。

在基本版的 AirPods 方面，目前已上市的第3代 AirPods 非常令人混亂，尤其它的設計與 AirPods Pro 相似，功能上卻與 2 代相差無幾；根據 Mark Gurman 的消息指，Apple 最終的解決方法是提供 2 款非 Pro 的平價 AirPods 型號，在高階的版本中加入降噪及 Find My 功能來提升吸引力。

另外久未有更新的 AirPods Max，雖然在外觀上不會有大更新，但據講其充電介面會升級為 USB-C，以進一步統一 Apple 產品的充電標準。