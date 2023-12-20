中伏個案01｜Metal Build 真三一發軟蹄

今年BANDAI很多合金玩具都在關節設計上出事，首先有Metal Build Dragon Scale 真三一萬能俠Shin Getter 1 腳仔軟事件，整隻figure設計出色，尤其背翼及可變鐮刀見心思。唯髖關節位置不知為何出現「發軟蹄」症狀。好在市面減價至950左右，就吸引了玩家搶購，免得浪費了一件好玩具。

中伏個案01｜Metal Build 真三一發軟蹄

MG原石新安州ver Ka、EG突擊高達完美裝備｜萬代24年4月模型新作

中伏個案02｜3Zero魔改超獸機神

以香港為基地的ThreeZero，兩年前開始積極開發Robo道合金完美品機械人figure，當中EVA及機動警察系列反應良好。廠方宣布由首席設計師Kelvin Sau 重新設計的「魔改版」，以Transformers邪氣風格fushion日系robot。可惜完成品出到來合金成分不足，且面樣、figure身型比例與想像有落差，2千幾蚊定價要減至$799才發動買氣。不過購買後的玩家大至讚好，認為舊化反可動出色，拆散4件獸型機也很好玩，更認為當初是一班網民惡意帶風向，寫死了一件好玩具。

中伏個案02｜3Zero魔改超獸機神

很多人不喜歡魔改版斷空我的額頭，片主是少數接受到的YouTuber（@KKTT 影片截圖）

中伏個案03｜老翻POSE+勇者王正垃圾

香港品牌POSE+ 招牌作品《勇者王》Gaogaigar 在8月左右慘被翻版，更有人帶風向指「係原廠冇錢，偷偷賣出廠貨圖利」。hk01記者曾自費購買一隻「試伏」，發現翻版根本不是原裝模具，關節、用料惡劣，玩一陣就爛，絕非所謂「原廠後門貨」。貪平買這隻，中伏也是自招。POSE+ 勇者王 翻版開箱教你分真假｜踢爆劣質翻版9個超垃圾中伏位

中伏個案04｜SHF烙印戰士格里佛斯包包面

BANDAI SHF推出已故大師三浦建太郎作品《烙印戰士》兩個角色：格斯、格里佛斯。狂戰士盔甲格斯雖然常常掉甲，但外型上色均佳；格里佛斯跟巨型戰馬set裝上市，期待值極高，在原作中臨死前餓到皮包骨的格里佛斯，figure實物頭雕像竟像「肥過部電單車」時代的衛蘭，好在記者是在amazon.jp以500蚊劈價買（免運），所以不算中大伏。

中伏個案04｜SHF烙印戰士格里佛斯包包面

亦有高手教用風筒熱力+陰影上色自救，左為before、右圖為after（Rothy Rotcha圖片）

中伏個案05｜閃電俠Batmobile車頂兩截色

記者至今仍然堅持《閃電俠》是一部好戲，當中米高基頓在片中重演1989年版Batman，不少人知道McFarlane以超平價399推出22吋Batman車，都「狗衝」去搶。之後因為有車想有人，也高價食炒買同比例Batman figure。點知一開盒，蝙蝠車的車頂竟然是淺灰色，好地地全黑不行嗎？知衰的McFarlane在3個月後推出全黑版本，更加送Batman人仔，你叫之前食炒的人情何以堪？

中伏個案05｜閃電俠Batmobile車頂兩截色

Batmobile就不能正正常常全黑嗎？為何車頂要改做灰色？

中伏個案06｜千值練鐵人28fx+黑牛 官方優惠平過預訂

千值練是一家勇於推出冷門角色／機體的玩具廠，好像90年代版《鐵人28號FX》一對主角機鐵人28號FX、黑牛，其他品牌應該不敢開發玩具。大部份支持者一早已1880+1880訂購了（黑牛甚至未派貨），誰知千值練網店竟推出11.11限定50套$3000/對優惠價，等如令最忠心的玩家蝕$760，難怪有人呻中伏：「呢間廠以後唔訂…」

中伏個案06｜千值練鐵人28fx+黑牛 官方優惠平過預訂

中伏個案07｜MB GUNDAM ASTRAEA Ⅱ 原膠上碟唔上色

Metal Build貴為Bandai頂級機械人figure收藏品系列，常強調其高水準上色。但最新款高達MB GUNDAM ASTRAEA Ⅱ ，成品卻疑似與官圖有出入，全身大部份外甲為膠料原色沒有塗裝（只得一層珍珠coating），終令到玩具推出1個月也未賣清。

中伏個案07｜MB GUNDAM ASTRAEA Ⅱ 原膠上碟唔上色

サボリーマンのガンプラ製作部 影片截圖

中伏個案08｜超合金魂GaoFighgar出現斷腳災情

上文已提及近年BANDAI合金玩具的關節設計常有小意外，比如超合金魂《勇者王Final》GaoFighgar ，因為嘗試了一種少有的雙層髖關節設計，玩前必須先看說明書，了解清楚變型方法，否則以玩慣一般figure的手法去扭，多數會因受力點做得太薄，一啪就斷。現時玩具減價至1400左右非常抵，hk01有開箱試玩，詳細解釋變型方法，看完不怕扭斷：超合金魂GaoFighgar斷腳災情解決｜GX-104勇者王劈價1800入得過嗎

算係伏又唔算伏｜大量日本市價平過訂購

由於現在大部份日本玩具是在推出1年至半年前公布，想買就要到玩具鋪預訂，否則有幾會售罄而要用炒價買。不過今時今日日本經濟差，當地大量玩具無人買外流到港當水貨賣，加上日圓長期5算低位，引至很多玩具的市價比訂購價更低，不過這一點又不能說是伏。