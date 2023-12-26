30對動漫最強勁敵CP｜五条悟夏油傑季軍、卓洛山治／櫻木流川上榜｜「在相遇之前，他們都是孤獨的！」一般少年漫畫《足球小將》，有正氣的戴志偉，自然會再寫個性格、特色完全相反的小志強成為勁敵。但漸漸地，這類關係密切的男男組合，漸漸被喜歡BOYS LOVE的動畫迷視為CP（couple），幻想出種種親密關係。日本goo ranking最近就有個網民投票，選出「動漫史上寫得最出色的最強勁敵」，當中有男有女，除了老經典《龍珠》悟空、比達，新一代人氣CP《咒術》五条悟和夏油傑更得了第3位。



被選中的並不一定與男男CP有關（雖然多數都係），但一定是亦敵亦友、雖然常常鬥氣，卻有深厚的互信關係，以下只由第30位倒數至第1位：

第30位至16位

+ 11

30位｜虎杖悠仁＆伏黒惠《呪術廻戰》

29位｜火神大我＆青峰大輝《黑子籃球》（同分）

29位｜戴志偉＆日向小志強《足球小將》（同分）

28位｜道明寺司＆花澤類《流星花園》

27位｜魯路修＆樞木朱雀《反叛的魯路修》

26位｜星飛雄馬 花形満《巨人之星》

25位｜拳四郎＆拳王雷奧《北斗之拳》

24位｜進藤光＆塔矢亮《棋魂》

23位｜小智＆小茂《Pokemon》

22位｜夜神月＆L《死亡筆記》

21位｜北島麻雅＆姫川亞弓《玻璃假面》

20位｜櫻木花道＆流川楓《SLAM DUNK》

19位｜基拉大和＆阿斯蘭《Gundam SEED》

18位｜卷島裕介＆東堂盡八《飆速宅男》

17位｜矢吹丈＆力石徹《小拳王》

16位｜赤井秀一＆安室透《名偵探柯南》

+ 11

15位｜坂田銀時＆高杉晉助《銀魂》

本來阿銀、阿桂、高杉都是兒時均為吉田松陽的門生，高杉後來選擇了成為「過激派」攘夷志士，成為阿銀的敵人。由於高杉有面惡心善、矮仔等屬性，常被《銀魂》fans將他拉阿銀二人做cp。

15位｜坂田銀時＆高杉晉助《銀魂》

14位｜工藤新一＆服部平次《名偵探柯南》

柯南仍以工藤新一身份行動時的勁敵，是一位直爽熱血的少年偵探，性格與個人主義的工藤相反，合作時卻又非常有默契。在同人誌界被喻為「工藤新一的攻」，出很多BL本本。

14位｜工藤新一＆服部平次《名偵探柯南》

13位｜特別週＆無聲鈴鹿《賽馬娘》

在動畫版第一季，女主角特別週最尊敬的前輩就是無聲鈴鹿，後來鈴鹿轉會到特別週所屬的馬房Team Spica、親如姐妹，被《馬娘》fans視為頭號CP組合。

13位｜特別週＆無聲鈴鹿《賽馬娘》

來源：GOOランキング