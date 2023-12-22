榮耀平板9正式發布　12.1英吋護眼柔光屏　預售優惠價極吸引

2023年12月21日，榮耀發布全新數字系列平板榮耀平板9。榮耀平板9不僅搭載了行業領先的12.1英寸紙感護眼柔光屏，還擁有五重權威護眼認證、專業教育守護，以及12GB+512GB流暢雙存，成為迄今榮耀最強的大屏護眼教育平板。除了榮耀平板9，「性能滅霸」榮耀90 GT也在發布會上一同亮相。



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12.1英寸紙感護眼柔光屏，如紙觀感，呵護明眸

去年推出的榮耀平板8，憑藉特別定製的三重權威護眼認證大屏，上市不到10個月發貨量就突破100萬台，成為檔位TOP1。今年，榮耀平板9在護眼上再進化，帶來了全新的紙感護眼柔光屏，在護眼的五大領域實現了技術突破。榮耀平板9不僅通過德國萊茵硬件級低藍光認證、德國萊茵T?V無頻閃認證、國家眼科工程中心護眼認證、VICO A視覺舒適度測試，榮耀平板9柔光版更通過德國萊茵T?V無反射認證。五重權威護眼認證，讓榮耀平板9成為了真正的五星好屏。

榮耀平板9搭載的紙感護眼柔光屏，屏幕表面通過榮耀自研的AG蝕刻玻璃工藝，產生微不可察的極小「起伏」形態，從而將強光源直射所產生的鏡面反射轉化為柔和的漫反射，達到能夠消除98%的鏡面反射光的效果，實現紙感護眼的讀寫體驗。

除了柔光屏技術外，榮耀平板9的這塊12.1英寸大屏，還擁有高達88%的屏佔比，具備旗艦級平板的屏佔比水準；支持2.5K分辨率，120Hz刷新率和10.7億色高色深顯示，為用戶提供順滑流暢的視覺效果和鮮活的色彩呈現；屏幕亮度高達500nits，在強光下屏幕內容依然清晰可見。即使與友商柔光屏平板對比，榮耀平板9在分辨率，PPI顯示，屏佔比等五個重要維度上都大幅領先。

專業教育守護 全方位呵護青少年身心健康

除了實現護眼再進化，榮耀還和中國電子技術標準化研究院達成了深度合作，積極參與電子設備未成年人守護認證的標準擬定，時刻關注未成年人的身心健康。榮耀平板9也成為了行業首批通過未成年人守護認證的平板產品，針對時長管控、應用管理、內容管控、遠程監護、視力保護、聽力保護六大維度，定義了行業標準，普及未成年人健康使用平板新規範。

針對青少年自控能力相對薄弱，容易沉迷遊戲、短視頻等痛點，榮耀平板9推出APP使用名單設置功能。在兒童模式下，家長可以僅授權部分APP給孩子使用，以此有效管理孩子使用平板的時長、時段和應用等。家長端還可通過榮耀智慧空間APP操作，實現遠程管控。此外，榮耀平板9還內置學情報告功能，家長在手機端可以查看孩子的平板使用情況。哪怕不在身邊，家長也能時刻守護陪伴。

一一一在使用電子設備時，不正確的坐姿會導致孩子出現近視、脊柱側彎等問題。為此，榮耀平板9全新升級八大坐姿檢測，支持趴桌、低頭、歪頭、躺姿、斜肩、側臉、抖動、距離提醒，當孩子坐姿不端時，系統會提醒孩子端正坐姿，及時糾正不良習慣，培養孩子健康體態。

榮耀平板9還開啟平板大內存普及風暴，帶來12GB+512GB的大內存組合，能夠儲存上千部網課視頻。藉助RAM Turbo黑科技，榮耀平板9還能實現後台最多保活16個APP，並帶來36個月不卡頓的流暢體驗。除此之外，榮耀平板9還支持檔位最大的8300mAh電池和35W超級快充組合，讓孩子高效學習一整天。

榮耀平板9共推出8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB四個版本，預售優惠價1499元（人民幣，下同）起。榮耀平板9柔光版推出8GB+256GB、12GB+256GB兩個版本，預售優惠價1799元起。

此外，發布會上同台亮相的「性能滅霸」榮耀90 GT，憑藉旗艦三芯、3D冰封冷驅散熱系統和超凡幀畫引擎，帶給用戶滿幀不設限、PC級畫質、超低延遲觸控3項超凡遊戲體驗，制霸性能戰場。

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