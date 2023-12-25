2023年煲劇影音手機5大推介！買機留意5點　要大芒、靚聲外還有…

2023 煲劇手機｜眨眼又來到 2023 年尾，縱然智能手機的功能越來越強，但人們在其上使用的功能依然離不開溝通及娛樂用途，Netflix、Disney+、YouTube 等影片基本上已成人們不可或缺的 Apps。



但要有何配套、規格的手機才能將影音效果發揮到最好？《香港01》科技玩物記者今次就為大家帶來 2022 版本的煲劇用／影音手機選購指南。

煲劇／娛樂專用手機選購須知 5 點

智能手機在 2023 年的發展與前兩年沒有太大分別，市場規格飽和的情況更趨嚴重，擁有高清大屏幕的手機已是俯拾皆是；另一方面，電競導向的手機需求在 2023 年已幾近息微，而市場上僅存的電競手機亦向影音娛樂定位方面靠攏。

但如果想要進一步提升影音方面的體驗，在入手新機前其實還有頗多學問：除了在視覺上面可以屏幕方面可以對顯示技術有更高的要求，今年不少手機在音質方面都有下了功夫，讓用家們的觀影聽覺享受得以提升。

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2023 年 5 部抵玩煲劇／娛樂手機推介

要一部於影音方面可以滿足我們需求的智能手機，其實並不必要旗艦機種，我們的推介中不乏中階機種，甚至是非 2023 年上市的型號，務求在性價比上取得更佳平衡。👇👇👇

小米 POCO F5（現價＄2,799）

要影音娛樂功能的話，小米平價機中有不少選擇，其中電競子品牌 POCO 在年中推出的 F5 系列中的基本版 POCO F5，採用的是功耗較低的 Qualcomm S7+ Gen2，又擁有謢眼高清 AMOLED 及支援 HDR、Dolby Atmos 全景聲，與其說它是一部電競機，不如稱它為 2023 年上市最佳性價比的影音娛樂手機都不為過。

Xiaomi 13 Lite（現價＄2,999）

如果想找一部外型較為平實、另外在拍攝功能上會比 POCO 更強的機種的話，小米旗下另一部中階機種 Xiaomi 13 Lite 會是一個不俗的選擇，它同樣擁有高清 AMOLED，支援 HDR 10+、Dolby Atmos 以及 Dolby Vision，較為特別的是前置鏡頭有雙補光燈，論整體配置，作為影音機，Xiaomi 13 Lite 對比 POCO F5 稍為不足，但此機的面向會較為全面。

Samsung Galaxy A54（現價約＄2,600）

不想要小米出品？Samsung 近年的 A 系列中階機種中都有不錯的影音機種選擇，而且價位在將近半年調整後甚至比小米出品更為吸引，例如年中上市的 Samsung Galaxy A54，就擁有支援 HDR10+、Dolby Vision 的 AMOLED 靚芒，音效方面同樣有 Dolby Atmos 加持，目前價格僅＄2600 左右，是少有地比小米更抵玩的 Samsung 出品。

Sony Xperia 1 IV（現價約＄4,900）

在推介完幾部 2023 年上市的中階機種之後，以下就為各位帶來兩部 2022 年推出的旗艦機，它們論推出時日當然算是「過氣」，但影音表現絕對仍然是市場前列。

首先就有 2022 年的 Sony 旗艦 Xperia 1 IV，不為其他，只為那個獨步天下的 4K 21：9 寬屏幕，其可以提供的電影感體驗，已經足以令它成為影音機榜單上的一員；在音效方面 Xperia 1 IV 則支援 Dolby Sound 及 360 Reality Audio 等獨家高階效果，在目前售價回落至＄5000 以下算相當抵買。

ASUS ROG Phone 6（現價約＄4,500）

ROG Phone 6 比 ROG Phone 6 Pro 多出一個顏色選擇，除了白色，還有系列原色黑色機身。（蔡浩騰 攝）

ASUS ROG Phone 系列作為電競手機，在影音上一向是業界中最佳之一，而在 2022 年上市的 ROG Phone 6 系列近來更是劈價連連，以＄4500 左右的價位已經可以買到靚芒+靚聲手機，即使不打機，ROG Phone 6 仍然是必然考慮的抵玩選擇。