Samsung Galaxy A54／A34 香港上市速試｜在差不多相同時間，小米與 Samsung 都接連有同樣中階定位的機種推出市場，小米方面有 4 月 1 日上市的 Redmi Note 12 系列，而 Samsung 就有 Galaxy A 系列新寵 Galaxy A34 以及 A54 將會在 3 月 31 日推出香港市場。



Samsung Galaxy A 系列是 Samsung 手機系列中價格與規格獲得最佳平衡的機種，是以向來都深受香港用戶歡迎，2023 年推出的版本就在原有的基礎之上換上新的硬件，稍作升級的同時繼續輕巧、實用的定位，而且價格依然相當抵玩。

中階定位新作、多規格重疊

在幾年前的 A 系列初登場時，Samsung 將機種以數字劃分，數字越高的代表規格越強，然而來到第 4 代，Galaxy A34 以及 A54 的定位非常相似，今次兩機不單外型相像，就連規格上更有不少重疊之處，例如同樣擁有 IP67 防水防塵設計、備有 5000mAh 大電池以及支援 25W 快充，並都支援 MicroSD 卡記憶擴充。

兩機所提供的顏色選擇都類似，除了黑色，就是記者手上的綠、紫、銀色（蔡浩騰 攝）

兩部機的一般軟件功能基本一樣，但 Samsung 強調今代的 Galaxy A34 以及 A54 在拍攝功能上都有所進步，例如都支援均配備「Auto Night」功能，能夠透過感應主體的光線條件而自動切換為夜間模式，OIS光學防手震功能亦提升到 1.5°防震，另外在拍攝影片時亦有 VDIS 技術減少畫面晃動與光線殘影。

兩者設計相似，不過要從外觀區分兩機都不困難，較平價的 A34 機背採用磨沙折射處理，而 A54 則為鋼琴面的反光處理（蔡浩騰 攝）

Galaxy A34 性價比更高

雖然軟、硬件上都有高度一致性，但始終兩機總要分個高下，A34 及 A54 最主要的分別就在於它們的屏幕、處理器以及拍攝性能方面。

定位較入門的 Galaxy A34，採用的屏幕尺寸較 A54 更大，是一塊 6.6" Super AMOLED 屏幕，擁有 1080p 解像度以及 120Hz 更新率，內置的處理器為 Mediatek Dimensity 1080，恰巧就是小米 Redmi Note 12 Pro 上用的同一枚，其性能大約等如 2021 年時的 Qualcomm Snapdragon 870，放諸今日依然是一枚中高階處理晶片。

在拍攝硬件上，Galaxy A34 採用 4800 萬像素主鏡頭、800 萬像素的廣角鏡頭以及 500 萬像素的微距鏡頭，整體拍攝規格與上年的 A33 相似。

Galaxy A54 攝力更強

定位較高階的 Galaxy A54，採用 6.4” Super AMOLED 屏幕，擁有 1080p 解像度以及 120Hz 更新率，內置的處理器為 Samsung 自家的 Exynos 1380，效能上近似 Qualcomm 方面的 Snapdragon 778G，是一枚面向較全面的處理晶片。

Galaxy A54 的拍攝硬件對比 A34 更強，採用 5000 萬像素主鏡頭，擁有更大的感光元件，能夠捕捉更多畫面細節及令用戶在低光環境下也可拍攝清晰的影像，而新增的 All-pixel 自動對焦亦有助提升夜間人像拍攝效果，在夜景、燈飾前拍攝效果更佳。