Microsoft Copilot GPT 免費用｜最近如果想要免費用到 ChatGPT，不用VPN、甚至不用註冊都可以了，因為使用 ChatGPT 人工智能的 Microsoft Copilot 在不久前推出了手機 App 版本，即裝即用，而且可以即時用到最強大的 GPT4 模型！《香港01》科技玩物記者就作短暫試玩，以下與各位再分享一下其好用之處！



Copilot 手機版一裝即用

如果大家有留意開 AI 工具／生成式 AI 的相關新聞，應該會知道 Microsoft 在這方面相當進取，在短短數月間就將 OpenAI ChatGPT 融匯到旗下的不同產品，首先是 Edge 瀏覽器中的 New Bing Chat，其後就是將此人工智能重新包裝成用戶的日常「副手」、Copilot，將其擺放在 Windows 11 以及 Office 系列 Apps 當中。

然而今次推出的《Copilot》手機 App 就比較特別，它並不需要用戶事先有用任何 Microsoft 產品／服務，只需要是 Android 手機的用戶，都可以下載安裝使用；至於 iPhone 的用戶，可能就需要再等一等，但其實在功能方面，此 Copilot 其實與透過 Edge 瀏覽器使用的 Copilot 沒有太大分別，真是心急的話，打開 iOS 版本的 Edge 瀏覽器都可以得到同樣的功能。

言歸正傳，《Copilot》的手機 App 版本，同樣可以選擇 GPT4 模型進行運算，用戶可以進行文字輸入或以語音輸入文字對 Copilot 下達指令，例如編寫文章、或是詢問意見／建議等等，ChatGPT 可以做到的寫程式／Excel 表格等，Copilot 的手機版都可以依指示完成，操作方法與 ChatGPT 並沒有太大分別。

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即使不登入 Microsoft 戶口，依然可以無限使用 Copilot，只不過一串對話就限制至最多 5 次同主題交流，登入後可以增加至 30 次，而每天的對話次數並沒有限制。

GPT4 實裝識睇圖、暫時只一個功能未用到

對比 ChatGPT，源自 New Bing Chat 的 Copilot 由於加入了 Bing 的搜尋功能，Copilot 的應答會有更多新近的資料提供，而非像 ChatGPT 一般不斷強調自己「只有截至 2021 年的資料」。

Copilot 還會加入相關的文章連結供參考之用

Copilot 另一吸引之處，在於支援了 GPT4 最為人熟知的圖片識別功能，用戶可以拍攝圖片並詢問 Copilot 當中的訊息並進行後續操作。

不過值得留意的，是 OpenAI 並未有對香港開放所有的人工智能工具，其中就包括文字製圖模型 Dall．E，故香港用戶在使用 Copilot 時並未能使用它的製圖功能，稍為可惜。

由於 Dall．E 未能在香港使用，變相令 Copilot 的製圖功能不能向香港用戶開放

然而即使如此，Copilot 依然是目前手機上可以用到的最強大生成式人工智能工具之一，比起需要訂閱才能使用 GPT4 的《Poe》，或是需要 VPN+訂閱的 ChatGPT 都要方便。

Android 手機版《Copilot》下載連結