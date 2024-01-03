Facebook 連結紀錄功能｜Facebook 目前依然是全球最多人使用的社交平台，更是不少人日常接收新資訊的重要途徑。



除了有來自朋友的帖文，用戶每日都會點開來自不同專頁的網頁瀏覽，但由於 Facebook App 強制用戶使用內置的 Facebook 瀏覽器的緣故，用戶就難以翻查自己的瀏覽紀錄，而 Facebook 的新功能「連結紀錄 Link History」就正正為此而設。

Facebook 推出「連結紀錄」功能可追蹤30日內瀏覽紀錄

Meta 早前宣布，由即日起將會為 Facebook 手機 App 加入新的「連結紀錄 Link History」功能，用戶在選擇開啟（目前已經是預設開啟）後，所有在過去 30 日內經 Facebook App 點開連結的網頁紀錄都會被儲存，用來翻查自己看過的網頁／資料，這個功能都算相當實用。查閱的方法如下👇👇👇

予人方便，其實是 Facebook 收集資料手段？

「連結紀錄 Link History」功能雖然方便，但魔鬼往往存在於細節當中，在此新功能推出的同時，Facebook 的服務條文其實有提到用戶經其瀏覽器閱讀的內容會被當成指標，用來推送針對性廣告予用戶，雖然 Facebook 內部人員未必可以取閱用戶的私人瀏覽紀錄，但用戶的私隱資料卻是確確實實地被傳送至 Facebook 的伺服器作至少 30 日的儲存。

在方便與私隱之間，用戶需要二擇其一，如果認為 Facebook 的連結紀錄功能有危害私隱之嫌，用戶亦可以選擇關上相關紀錄，代價自然就是不能追溯自己的瀏覽紀錄了。👇👇👇