小米汽車發布　實現電動智能駕駛技術　雷軍：努力成為全球前五強

12月28日是小米宣佈進軍電動汽車行業的1003天同時也是小米汽車的首場發布會，在今天的小米汽車技術發布會上雷軍正式向外界發布了小米汽車SU7系列。在發布會上，小米雷軍還宣稱將通過15-20年努力成為全球前五的汽車廠商。



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轉速高達35000rpm 小米超級電機

本次發布會上小米發布了小米超級電機，小米超級電機V8s轉速業內最高達到27200rpm，採用超高強度硅鋼，強度高達960MPa，擁有雙向全油冷散熱技術，效率躍升50%，已申請155項專利，已授權60項專利。小米超級電機還擁有預研技術，採用碳纖維激光纏繞工藝，在實驗室預研已實現：35000rpm。

CTB一體化電池技術 小米800V碳化硅高壓平台

小米汽車在電池方面採用小米800V碳化硅高壓平台，最高電壓達871V。小米汽車還擁有CTB一體化電池技術，全球最高體積效率77.8%。

小米電池通過了全球最嚴苛的熱失效安全標準，行業頂級散熱、隔熱能力：17層高壓絕緣防護，7.8m?同級最大冷卻面積，並使用165片氣凝膠隔熱；行業最高功能安全等級：小米車雲協同安全預警系統；行業首創電芯倒置技術，最大程度保證乘員艙安全。

在冬季續航方面，小米電池採用小米高效雙模熱泵，擁有三熱源逐級加熱技術，熱管理效率更高。

9100t！小米超級大壓鑄

小米汽車還採用了小米超級大壓鑄技術，全棧自研自研設備集群系統：9100t；同時還擁有小米自研材料：小米泰坦合金，國內唯一擁有量產自研合金材料的汽車廠商；自研結構設計：72合1 一體化壓鑄後地板，創新的三段式防撞設計。

2024年進入行業第一陣營 小米智能駕駛

小米在智能駕駛方面來自全棧自研智能駕駛技術，擁有超強算力晶片和感知硬件，將在2024年進入行業第一陣營。

小米SU7還採用了小米智能座艙，陪你了16.1″中控生態屏，56″超大HUD，擁有翻轉式儀表屏，每次啟動都充滿儀式感。

小米Pad可作為後排拓展屏，原生車機系統，五屏聯動，系統智能融合，體驗更便捷。

小米智能座艙小米智能座艙擁有與手機平板一致的交互體驗，快速上手，手機×車機跨端無縫連接，體驗更直覺流暢。

用戶可以將小米平板外接，秒變生態拓展屏；小米CarIoT生態，目前全面向三方開放。

蘋果設備在小米汽車上也能使用自如，小米智能座艙，CarPlay 、AirPlay都支持，同時支持iPad後排擴展，控制空調、音樂和座椅。

生態科技轎車 小米SU7

本次發布會上還預發布了小米首款汽車：小米SU7，該車型定位C級高性能生態科技轎車。小米SU7擁有4997mm車長、3000mm軸距、1963mm車寬，1440mm車高，全球轎車最低風阻係數Cd 0.195。

小米SU7共有三款配色：「海灣藍」綠到藍的臨界點，還原海水豐富層次；「雅灰」源於雅丹地貌灰色岩層，平和而不失高級；「橄欖綠」表達大自然含蓄之美，沉穩中帶有張力。

小米SU7採用環繞式座艙，5.35㎡整車玻璃面積，行業領先的天幕及前擋風防曬隔熱保護更符合直覺的設計，更舒適的體驗：物理按鍵設計，經典方向盤設計，運動風座椅，還有動感氛圍燈和杜比音響系統。

小米SU7擁有C級大空間，1012mm前排豎向乘坐空間、105mm後排膝部空間，帶來舒適乘坐體驗，大容量517L後備箱、中國純電動車最大105L前備箱，穩穩支撐豐富的出行場景。

小米SU7整車設計堅固穩定，被動安全體系全面可靠：創新鎧甲籠式鋼鋁混合車身設計，四大核心結構件全部加強90.1%高強度鋼和鋁合金佔比，2000MPa最高強度，51000N·m/deg扭轉剛度40項碰撞測試高標準通過，數據標準行業領先。

小米智能底盤，軟硬深度融合，帶來小米SU7全能表現，擁有強大硬件和四重製動安全機制，全棧自研底盤控制算法，毫秒之間實現全場景自適應：路面狀態自適應，空氣動力自適應，彎道姿態自適應，主動側翼自適應。

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