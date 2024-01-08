頭戴式藍牙耳機日本大熱｜耳筒當襯搭飾物3大理由:根本與聽歌無關｜近年走在香港街頭，看到很多人戴上巨型的「頭戴式耳機」，當中apple AirPods Pro Max 及Sony WH-1000XM5 就最多人用。原來這股風潮是來自韓國，除了聽歌耳機更是流行的時裝配搭襯物，最近這風格吹到香港及日本，日本電視節目《ZIP!》更做了一次街訪，來看看日本妹子點戴大耳機！



日本妹子穿戴大耳機的三個原因

日本電視節目《ZIP!》街頭訪問穿戴頭戴式耳機的路人，發現不少驚人真相及有趣的穿戴方法。首次主持感到好奇，如今AirPods Pro 這類真無線藍牙耳機體積小巧、音色也不錯，為何有人會走回頭路戴大耳機呢？當中有3個原因：

電視節目《ZIP!》截圖

原因1｜只當裝飾根本不聽歌

原來韓國妹子1年前已經玩穿起頭戴式耳機、襯搭「y2k」風打扮，為了襯出懷舊感，就有人開始將「大耳牛」耳機掛在頸上，又或是當頭箍架在頭上當飾物。淘寶甚至出現一些只售數十元，無法聽歌、只是飾物品的假耳機。

最多人用的款式是Skullcandy和Marshall，外型不能太過hi－tech。（電視節目《ZIP!》截圖）

大耳機戴得久其實頸都會累，將耳機掛在小手袋的膊帶上，變成另一種飾物。（電視節目《ZIP!》截圖）

節目甚至拍到，有位日本男子頸上架著大耳機，其實單耳上還另外戴著真無線耳機，前者僅為裝飾，後者才是用作聽歌的耳機。

有位日本男子頸上架著大耳機，其實單耳上還另外戴著真無線耳機。（電視節目《ZIP!》截圖）

淘寶甚至出現一些只售數十元，無法聽歌、只是飾物品的假耳機。

原因2｜音色及降音均比真無線好

亦有些人喜歡大耳機的ANC降嘈做得比真無線出色，在街上聽歌同時是想靠耳機隔音。嘉盈BB也有戴1More Sonoflow大耳機拍IG相。別以為好貴，原來只賣＄599。香港網紅及地下idol 770 NANASE就先後用過Bose 及Mondo的大耳機。

嘉盈BB也有戴1More Sonoflow大耳機拍IG相。別以為好貴，原來只賣＄599。（左圖：＠kaaying219 圖片)

原因3｜戴著可保暖又有安全感

日本那邊有些街訪者就解釋，戴大耳機會有種安全感，而且冬天出街耳仔會很凍，所以直接戴大耳機取代保暖耳罩，夾在頸上也起到擋風作用。香港這邊天氣潮濕，大汗人夏天很難戴大耳機，所以冬天也是耳機出動的好時機。

著可保暖又有安全感

襯衫之推薦01｜MONDO ON-EAR FREESTYLE藍牙耳機

MONDO ON-EAR FREESTYLE 似足80年代聽Sony Walkman時必用、耳機面有橙色海棉的頭戴式耳機，左右耳機面設定為兩個巨型旋扭鍵，用手指篤實面板轉轉轉：左耳跳歌、右耳調節音量，由外觀至操作都很80'S。（MONDO ON-EAR FREESTYLE 售價：$599）（詳細介紹文：MONDO ON-EAR FREESTYLE藍牙耳機｜仿80年代Retro風好似聽Walkman）

襯衫之推薦02｜Rock友戴 Marshall耳機

上網搜尋Y2K Headphone，不少介紹中都有出現結他喇叭廠Marshall的頭戴式耳機，外型粗獷，記者推介圖中的 Marshall Monitor II A.N.C. ，為最update，有ANC降噪的款式。60週年限定Diamond Jubilee 版全機清一色all black，點襯都型！（$3299／Streetvalue）

Marshall Monitor II A.N.C. Diamond Jubilee 版（鍾世傑 攝）

襯衫之推薦03｜量產「型」 Sony WH1000XM5

妹子打扮還有一個名稱叫「量產型」，即是跟大隊拿個最安全最標準的風格。講到量產，如果你不怕撞款，香港最多人用的就是Sony WH1000XM5，有幼身頭帶，長期掛在頸上都不會「頂頸」。（$3,190 / Sony）

午夜藍配色 Sony WH1000XM5（鍾世傑 攝）

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