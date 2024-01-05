升級版Siri即將亮相　生成式AI取得進展　新技術下回答更加智能

根據知名科技新聞聚合賬號yeux1122的透露，蘋果公司正在為新版Siri應用引入其自研的Ajax生成式AI模型，並計劃在今年的WWDC上展示。據稱，新版Siri將具備更自然的對話能力和更加個性化的用戶體驗。



此外，新功能預計也將支持跨設備使用，這意味着新版Siri能夠跨設備傳遞對話訊息。同時，新版Siri還將推出一項全新的「蘋果專屬創作服務」，或許與之前傳聞的iOS 18中基於Siri的快捷指令功能有關。

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據消息人士透露，蘋果公司正在為新版本的Siri開發與各種外部服務連接的接口，很可能通過API實現。最後，報告暗示部分新AI功能可能與訂閲服務狀態相關，但具體形式尚不清楚。

需要注意的是，在深水資產管理公司近期發布的一份預測中聲稱蘋果將在今年將生成式AI引入Siri。雖然這個博主在預測蘋果計劃方面有時會出錯（例如他披露第三代iPhone SE的部分細節時）,但他的部分預測已經被證實。

總之，種種跡象表明，搭載生成式AI的全新Siri即將面世，進一步提升蘋果生態系統的智能化水平。

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