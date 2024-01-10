Hello Kitty 50 週年紀念｜真名非哈囉吉蒂？海港城50週年金幣｜現在網民流行Chiikawa白貓公仔，但講到貓貓卡通角色，1974年誕生的Hello Kitty始終是最經典。但你可知道，這款Sanrio知名角色，真名其實不是叫「Hello Kitty」嗎？而她的孖生姐妹、爺爺嫲嫲、爸爸媽媽，全都有名有姓！同場還會介紹海港城 x Hello Kitty 50週年金幣及其他限定品。



Hello Kitty不叫Hello Kitty

事源台灣Dcard有網民發文指「原來Hello Kitty的爸媽名字是」，不少人都知Hello Kitty只算是作品名，她全名叫Kitty White，但很少人知她一家6口其實全都有名字，同在1月11日出生的孖生妹妹叫Mimmy White，老豆叫George White、媽媽是Mary White，連阿爺（Anthony White）同嫲嫲（Margaret White）都有名。

2024年是Hello Kitty誕生50週年

Hello Kitty不叫Hello Kitty、是女生不是貓。

Dear Daniel係女人？

Kitty還有位男朋友叫Dear Daniel，全名Daniel Starr。2023年曾傳出他也是一個女生，但經過多次向Sanrio提問，官方也沒有回應，但在任何資料中Danile的身份也是Boyfriend，並以he／him去稱呼他。最終Daniel是女人的說法並無根據，很大可能是反對性取向定型的外國網民自話自說傳出來。

Hello Kitty 男朋友 Dear Daniel係女人？

Kitty是女生不是貓

Kitty 其實不是貓貓，她是一位生活在倫敦的女孩子。後來Sanrio更為Kitty加添了一頭家貓寵物Charmmy Kitty，幾年後再多養了Charmmy的妹妹Honeycute。

Sanrio為Kitty加添了一頭家貓寵物Charmmy Kitty，後來再追加粉紅色的Honeycute。

限量版50周年十二生肖紀念金幣及珍藏木盒套裝

尖沙咀海港城於1月下旬還會有一個50周年慶典「HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城」推出限定品如：50周年十二生肖紀念金幣及珍藏木盒套裝，每枚金幣分別展現她不同的生肖面貌，完美融合Hello Kitty的俏皮魅力與中國傳統文化元素。套裝全球限量發售500套（金幣亦有單枚版發），1月10日中午12點網店開售。

預售網站: https://www.harbourcityonline.com/#harbourcity

50周年十二生肖紀念金幣及珍藏木盒套裝（$1000/套）

50周年十二生肖紀念金幣可單隻購買（$80/隻）

奇華餅家提供多款Hello Kitty 糖果禮盒。

另外的限定品還有William Chan Design 及 Bull & Stein藝術雕塑收藏系列。