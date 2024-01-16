YouTube 近期大力打壓 AdBlock，早前更有用家收到警告通知，指如繼續用 AdBlcok 就會在 3 段影片後封鎖。現時又再出奇招打壓 AdBlock，連想正常睇片都似乎不能。



唔睇廣告就片都冇得睇

Reddit 有網民分享，使用安裝了 AdBlock 的瀏覽器觀看 YouTube 時，載入網站會出現明顯的 Lag 機情況，甚至載入影片的速度非常慢。網民起初以為是網絡出現問題，但嘗試把 AdBlock 關閉後，網絡和影片的載入速度就變得正常。

同時，網民發現除了載入速度被拉慢外，就算全螢幕、電影燈光效果都不能正常使用，嚴重影響使用體驗。雖然今次 YouTube 沒有發出官方警告，可是部分用家都發現相同問題，看來唯有在看廣告、訂閱 YouTube Premium 中二選一。

加速睇廣告

YouTube Premium 的訂閱費用部分用家不希望支付，網上亦出現了 AdBlock 另外的解決方法。「FadBlock」、「Ad Speedup」免費 Chrome 擴充功能，繞過直接省略廣告，反之自動加速 YouTube 廣告，可以 16 倍速加速播完廣告，能令用家不用看廣告之餘，又不會影響到 YouTuber 的廣告收入。

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YouTube Premium價格



香港：$78/個人；$138/家庭

土耳其：約$8.34/個人；約$16.69/家庭

烏克蘭：約$21.14/個人；約$31.81/家庭

