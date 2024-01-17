Facebook新騙案出現！扮官方PM　撳連結即中伏｜Meta教4招免中伏

Facebook新騙案｜網絡騙案手法層出不同，每日都收到不少詐騙電話、SMS、假冒機構訊息等。近日，Facebook 再出現新式的騙案，洗版式在 Facebook PM 用家，偽裝成 Meta 官方團隊，廣發有毒連結。



近日我 Facebook 內有不少用家反映，收到一整排沒有頭像的帳號訊息，開頭全是「謝謝你傳訊息給我們...」的機械人洗版式訊息，點入去後發現是聲稱用家已違反了 Facebook 的政策和社群標準，指將會停用帳戶，如要申訴就要點入連結提出，最後更署名「臉書團隊」。

當用家點入有毒連結後，有機會被要求使用 Email 和密碼登入，即會令帳號被盜用。根據 Facebook 用家的反應發現，現時主要的對象是 Facebook 群組，但不排除之後會波及到個別用戶。因此，所有 Facebook 用戶也不能掉以輕心。

Facebook官方教避開詐騙

Facebook 幫助中心也有分享，用家如何避開疑似詐騙。首先就是切勿點擊可疑連結，就算收到聲稱來自 Facebook 的電郵、短訊或社交媒體訊息，只要不能確定是官方訊息，也切勿點擊任何連結或附件。

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同時，切勿下載來自陌生人的檔案或軟件，安裝瀏覽器擴充套件和第三方應用程式時小心。當有第三方要求提供密碼、安全號碼、信用卡號碼等財務資訊時，切勿回覆。另外，用家最好啟用雙重驗證，減低帳號被盜用的風險。