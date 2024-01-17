Samsung Galaxy S24 系列傳聞｜Samsung Galaxy S24 系列如無意外將會香港時間 1 月 18 日凌晨 2 時正式發布，不過在官方發布前，Samsung Galaxy S24 系列全機種的規格、外型、以及今代最重要的人工智能資料都已經在網上流出，各位可以先看看《香港01》科技玩物記者為大家整合的各大傳聞，好預習一下！



Galaxy S24 系列全機型

據多方情報指出，Samsung 今年仍然會按照過去幾代慣例，為 Galaxy S24 系列一舉推出三個不同型號，包括 Galaxy S24、S24+ 以及 S24 Ultra。

其中 S24 以及 S24+ 的機身設計據說與上代 S23 沒有太大分別，而 S24 Ultra 除了繼續保留繼承自 Galaxy Note 系列的 S Pen 之外，據說今代的屏幕還會一改過去多年的曲面傳統，改成平面玻璃屏幕，換言之就是自 Galaxy S3 以後，首次全系列的 Galaxy S 機型都全部用上平面屏幕。

機身顏色、物料

在流出的資料中，可知道 S24 及 S24+ 的機物顏色選擇分別有黑、灰、紫、黃，而在 Galaxy S24 Ultra 方面的配色亦相似，但命名就分別為「鈦灰」、「鈦黑」、「鈦紫」、「鈦黃」。

會有此命名方針，不難估計 Samsung 是因應 Apple 在 2023 年推出鈦金屬邊框的 iPhone 15 Pro 系列，而推出採用鈦金屬物料的 Galaxy S24 Ultra。

處理規格

據情報所指，Samsung 在今代依然會與 Qualcomm 合作，在 Galaxy S24 全系列中配置 Snapdragon 8 Gen3 的「加強版」，依上年的命名方針，極大機會叫作「Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy」。

屏幕規格

傳聞 Galaxy S24 系列的屏幕依然是 Dynamic AMOLED 2X 材質，三機屏幕尺寸分別為 6.2"、6.7" 以及 6.8"，並在屏幕亮度方面有所增強，但具體增強多少就有待公布。

拍攝規格

在鏡頭規格方面，S24 及 S24+ 據說將沿用上代 S23 的相同規格，而在 S24 Ultra 方面，2億像素的主鏡頭規格不變，但就有消息指出其長焦鏡頭方面會有改動，主要是 S23 Ultra 上其中一支 10x 變焦鏡會稍降格至 5x。

Galaxy AI 人工智能功能

綜觀目前流出的傳聞，Samsung Galaxy S24 系列的外型與上代對比其實沒有太明顯分別，然而今代最重磅賣點，其實是於 Samsung 為 Galaxy S24 系列加入的「Galaxy AI」功能。

Samsung 在早前已經發布了 Galaxy AI 人工智能，其中一項主要賣點，就是語音、文字的即時翻譯功能，據說還可以即時在通話時進行翻譯、實時打破語言障礙，這在智能手機上還是首次見到。

上市日期及售價

據目前資料所得，Samsung 打算在香港時間 1 月 18 日的 Unpacked 發布會後盡快在不同市場推出 S24 系列新機，售價方面則據說不會有顯著提升、依然以 S23 系列的相同起步價發售，作為參考，以下為 Galaxy S23 系列的最低香港上市價格：

Samsung Galaxy S23 5G（128GB）：$5,898

Samsung Galaxy S23+ 5G （256GB）：$7,598

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G（256GB）：$9,698

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