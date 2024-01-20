網民山姆買暖爐中伏、開兩個鐘都唔熱｜香港人近日最沉迷上深圳山姆shopping，唔理三七廿一、唔理夠唔夠位放，總之買咗先講，往往返港才發現「中伏」。而早前就有人在fb「山姆中伏分享group」貼文，指選購了一款Panasonic室內加熱器，取暖效果超差表示超伏！但網民反應不一，更認為是樓主不了解各類家居取暖家電的特性，怪錯山姆。



樓主原文表示：「山姆呢款室內加熱器，開咗半粒鐘一啲都唔熱，要開兩個鐘才一啲啲熱，體感根本就達唔到取暖嘅效果，超伏！」網民解釋原來暖爐的發熱方式有很多種，Panasonic這款國內款式「松下油燈取暖器DS-D223ACW」屬於充油式發熱，並說：「這種充油式慢熱不會皮膚干燥, 暖風機是速熱但干燥」「充油式真係唔啱香港人。慢熱🥵。適宜24小時長開」

fb「山姆中伏分享group」截圖

以下跟各位解釋取暖家電的方式和當中區別，希望你可以因應自己需要挑選合用的電暖：

1｜冷暖氣機

以前去要去日本旅行才會見到這類remote寫著「冷房／暖房」的冷暖氣機，但近年香港都愈來愈普及，它夏季製冷、冬天保暖，不需要在家中多放一個暖爐，的確方便。講到缺點，首先機身設定會比純冷氣機貴一點，同時要考慮機種的匹數必須與家中呎數匹配，否則貪平買細機，製冷能力不足會長期高出力運轉，最終電費更加貴。另外，由於大家習慣開冷氣時會關上所有窗戶，如果開暖氣機，記得要定時開窗門通風換氣，避免傳播病菌。

冷暖氣機

暖風機、暖爐正確擺放距離 小心低溫燙傷 1招解決乾燥問題

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2｜充油式暖爐

正是上文所說的類型，如果在淘寶要用「油燈」去搜尋，原理是加熱內部的導熱油，就算關機後仍然有較長久的餘溫。但加熱速度就較市面最常見的陶瓷板暖風機慢，需要一定時間預熱。選購時可留意有沒有傾倒後自動斷電功能，底部有沒有滾輪方便移動，另外機身愈大愈多葉片、就代表製熱效果越強。最後，充油式暖爐在使用時會有一點氣味，如果怕有異味的人要多考慮這因素。

充油式暖爐

3｜陶瓷暖風機

陶瓷暖風機是現時香港最普遍的類型，好處是有機身轉動送風、發熱速度和範圍，機身小巧輕便很適合香港家庭。原理是通過電熱管進行加熱，以風扇吹出暖風，原理同氣炸鍋很相近。在購買時最好即場開機聽聽噪音會否很大，另外陶瓷暖風機最易令室內濕度降低，最好同時開加濕機。詳細介紹：暖氣機3招秘技慳電又溫暖、出風角度至關鍵

陶瓷暖風機

用暖風機最好同時增加濕度

空氣具有隨著溫度升高而濕度降低的特性，當室內溫度被暖氣機加熱時，濕度也會降低。可是，當濕度較低時，人體感知溫度會降低，即使在相同溫度下也更容易感到寒冷。因此，建議作出適度的加濕，令室內濕度保持在 40～60%之間。

4｜小太陽

小太陽是外表看來像一把風扇，原理甲利用通電的石英管發出遠紅外線，再利用凹鏡反射将紅外線反射到加熱區域，由於爐心會發出橙紅色的光，故此才會被稱為小太陽。好處是加熱速度、即開即熱，但熱力的擴散性很侷限，頂多只能溫暖到1米範圍內，適合小房間使用。這類機種香港較為少見，購買時要小心防護網有沒有防燙設計，以及機身傾倒／離地時自動斷電的安全功能。

小太陽

5｜電床墊（或稱電熱氈）

各式暖風機、暖爐耗電量都比較高，如想在睡覺時取暖可考慮「節能大使」林超英推薦的電床墊（電熱氈），放在墊褥和床單之間。在睡前數分鐘開啟，暖床後才進入就能避開鑽入被窩時的冰冷感覺。當身體覺得暖和後，就能關上電床墊（電熱氈）入眠。

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