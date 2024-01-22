MIG SWITCH燒錄卡$460淘寶竟搶先預訂｜早前曾報道過俄羅斯有工作室正製作，名為 MIG SWITCH 的遊戲燒錄卡，讓玩家可以有一張 SD 卡中，讀取儲存了的 ROM 檔案，以運行 Switch 遊戲，情況類似 NDS 時代的「R4卡」。近日，更公開了 MIG SWITCH 燒錄卡的開箱影片，淘寶已有店家接受預訂。



MIG SWITCH 極離譜玩老翻遊戲工具

MIG SWITCH 的外形如同 Switch 遊戲卡帶，工作室聲稱是用來備份 Switch 遊戲，讓玩家把手上的正版遊戲備份在 MIG SWITCH 內，避免卡帶出現損壞無法讀取，同時也能把多款遊戲到次過收錄在一張 SD 卡中，方便遊玩。可是，明眼人也想像到背後產生的問題，就是可以下載遊戲的 XCI 檔案放入其中，變相成為不用「硬改」就玩到老翻遊戲。

淘寶開訂！

淘寶現時已有賣家接受預訂，售價為 460 人民幣（約$500）。預計在1月底至2月頭出貨，聲稱是官方貨源，並適用在國、日、港、美、歐版的 Switch 上。不用破解、大約一隻遊戲的價錢，就能玩到老翻遊戲，豈不是令很多不尊重版權的玩家更猖獗玩老翻？其實 MIG SWITCH 當中存在不少實際使用的問題。

MIG SWITCH 三大問題

MIG SWITCH 支援的檔案格式是 XCI，即實體遊戲帶中提取的檔案格式。可是，數位版遊戲的格式是 NSP，即是 MIG SWITCH 不能遊玩數位限定的遊戲。

Online 有機會被 ban

與一般的破解不同，MIG SWITCH 官方聲稱可於 Online 遊玩，原因是 MIG SEITCH 存取的檔案會包括卡帶的序號，因此可以線上遊玩，但這只建基在玩家用自己的正版遊戲備份的前提下。當玩家是使用別人的 XCI 檔案線上遊玩，就有機會版 Nintendo 發現多重使用而被 ban 機。

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可能連玩都玩唔到？

現時 Switch 遊戲大多會在推出後仍有多次改版，特別是大作和主打線上的遊戲。當上網下載的 XCI 檔版本過舊，部份遊戲會要求更新才能運作，但當使用 shop 下載更新時，也有機會被 Nintendo 發現而 ban 機。

二手遊戲恐受災別

以為你不會使用 MIG SWITCH 就與你無關，好可能會令你也被 ban 機。原因是可能有不法之徒燒錄了正版遊戲後，再把該遊戲放在二手市場出售。當你買回去正常遊玩時，或會被誤會成使用破建遊戲，從而導致被 ban 機。當然，目前這些仍在預測階段，但無論如何，玩翻版就是不能容忍和鼓勵的行為。

資料來源：YouTube@Taki Udon