Apple中國官網上架新品 龍年款iPhone 15系列保護殼售這個價錢
撰文：中關村在線
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蘋果中國官網近日上架了 OtterBox Lumen 龍年款手機殼，適用於 iPhone 15 系列全機型，售價為人民幣 498 元。這款保護殼是專為慶祝新春而設計的 OtterBox Lumen 系列 MagSafe 產品，由知名插畫師 Yulong Lli 繪製，並以絢爛的牡丹煙火圖案、流動的線條和明亮色彩，生動展現龍的勇猛精神，寓意喜慶吉祥。
Lumen 系列保護殼不僅手感舒適且輕薄便攜，還內置 MagSafe 磁體，並通過了 Drop+ 測試。它採用 50% 的再生材料製成，邊緣隆起的設計可以有效保護攝像頭和屏幕，確保手機的安全性。
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同時，這款手機殼還具有良好的耐用性和抗衝擊能力。無論是在日常使用還是運動中，都能提供出色的保護效果。此外，其設計簡潔大方，在外觀上也不會顯得過於突兀。
對於喜歡裝飾手機殼或追求高品質保護性能的消費者來說，這款龍年款手機殼是一個不錯的選擇。無論是送給自己還是作為禮物送給親朋好友，都能傳遞出喜慶吉祥的祝福。
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