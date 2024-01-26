BoC Pay、WeChat Pay HK優惠｜電子支付越來越方便，又多優惠，就連交稅都可以使用電子支付領回贈。近日 BoC Pay 和 WeChat Pay HK 都推出優惠，在便利店購物也能再折扣，有使用這兩個電子支付工具的話，一定不能錯過。



BoC Pay OK便利店優惠

Boc Pay 推出賀年優惠，由即日起至 2 月 14 日，在 OK 便利店（Circle K）使用 BoC Pay 支付，消費額滿 $60 即減 $15。同時，在星期五於 OK 便利店消費，更可以用8折積分抵銷簽賬。

WeChat Pay HK交稅優惠

又到了交稅的季節，由即日起至 1 月 31 日，只要用WeChat Pay HK交稅，單筆繳稅滿 $10,000 即減 $50，每人最多可領一張。同時，交稅可以儲 WePoints 積分（$1:1分）。

WeChat Pay HK 繳稅步驟：



1）打開WeChat > 「我」 > 「服務」> 「生活繳費」

2）選擇「新增帳戶或掃碼」，點擊「稅費」

3）點擊「立即掃碼繳費」，掃碼稅單上的二維碼

4）掃碼後進入繳費頁面，輸入相應的金額點擊「立即支付」即可

