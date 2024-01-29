iOS 17.4泄密：Siri可調用ChatGPT功能　重大更新將在這時候推出

日前，蘋果發布了iOS 17.4版本的開發者預覽版Beta更新。然而，近日有開發者在其中發現了一項令人矚目的技術代碼，表明蘋果正在開發全新的Siri版本。



根據代碼顯示，除了內部模型「Ajax」外，iOS 17.4還包含了一個名為「SiriSummarization」的私有框架，該框架可以調用OpenAI的ChatGPT API。

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儘管蘋果不太可能在即將發布的iOS 18正式版本中使用ChatGPT來實現Siri的AI功能，但更有可能是蘋果正在對自己的大模型進行內部測試，並與ChatGPT的結果進行對比。

此外，在系統提示次示例中發現了諸如「請總結」、「請回答這個問題」和「請總結給定的文本」等詞彙。值得注意的是，代碼還表明，除了已經泄露的蘋果內部模型「Ajax」，iOS 17.4還在測試兩種不同版本的AjaxGPT。其中一種可能在設備上處理數據，另一種可能則需要通過雲端處理。

據悉，外界普遍預計蘋果將在6月份通過iOS 18推出新的大模型人工智能功能。這一新功能的加入將為用戶帶來更加智能化、個性化的體驗。

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