城巴推出電子假期申請表、有一辣招防濫請病假｜近年涉及巴士的交通意外上升趨勢，聽說由於人手不足，幾家巴士公司的車長都需要長時間工作，如果在駕駛中出狀況真的可大可小。facebook「HK Bus Channel 巴士台」群組，近日有人po了城巴公司的內部通告，表示自2023年尾推出電子假期申請表後，檢討使用效果後決定搞一隊「關愛隊」登門探訪「出勤情況異常」之員工，了解其身心狀況。網民大讚：呢啲咁關愛嘅巴士公司邊度搵呀！



以前打工仔生病，而需要電話聯絡上司請假，不少愛「射波」的人都練就一手媲美專業配音員的「扮病聲沙」技能。如今已是電子化時代，請個假可能只需要出個whatsapp給上司，醫療卡、上傳「醫生紙」全部可以網上完成，變相亦更容易「扮病」。

有疑似車長的網民留言：「我已被家訪過，感覺真的很溫暖，但竟然冇手信」「病咗唔舒服都仲要招呼啲閒人入屋？」「可唔可以帶埋早午晚三餐至探 廢事一陣落咗街食飯冇人又俾人話點解唔係屋企啦」「城巴員工幾時搞隊應變反駁隊」

城巴將安排「關愛隊」員工上門關心請假狀況異常之員工（設計圖片）

無論是陰謀論又好，巴士公司真的關心員工又好，網民覺得特別搞一隊「射波關愛隊」專員上門「關心」員工情況，相信成本會很高，笑言為何不將資源用來多請幾個車長：「先搵一班識揸車去關愛，然後因為關愛咗再收多啲車」工作輕鬆點自然會少同事請病假。