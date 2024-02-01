抽濕機2024｜下周相對濕度高達95% 開抽濕機抗濕凍必識3件事｜香港近日天氣潮濕，因為據天文台預告，廣東沿岸將會受到一股海洋氣流影響，本港在2月1日起一星期的相對濕度平均高達95%（最高甚至達100％），家中的抽濕機又是時候長開、對抗香港的「世界第一濕凍」。不過，開抽濕機時要注意三件事，才可以提升抽濕機的使用效率。而且如果擺位或用法不當，甚至可能引發家居意外。



抽濕機趨吉避凶｜了解正確使用方法

總結消委會、台電等組織的抽濕機使用貼士，使用時（尤其連續長時間使用）必須留意以下要點，使用不當分分鐘機身過熱釀火災，新年流流真的大吉利是。

抽濕機正確使用心得：

1）抽濕機運作時，必須安放在水平的表面上，機身四周要空間散熱，最理想的擺放地點為房間的中央，甚至可搭上循環扇使用。很多人礙於空間不足，會將抽濕機擺放於角落或牆邊，引至流通不良、令抽濕效果變差。

抽濕機運作時，必須安放在水平的表面上。（hk01圖片）

2）抽濕前應先關上窗戶：當抽濕機運作期間，打開門窗會令室外的濕氣進入，增加抽濕機的負擔，同時令室內濕度沒法減低，只會不斷浪費電力，所以使用時記得關窗。

抽濕前應先關上窗戶

3）定期清潔濾網：無論是長期使用，又或是很久很久沒用，濾網都有機會積聚灰塵，建議每2至3週就要取出抽濕機的濾網清潔，否則會令抽濕效率及室內空氣質素變差。另外，濾網清潔的話，全年耗電足足可以慳 8% 。

定期清潔濾網

+ 11

抽濕機不當使用禁忌：

1）不建議抽濕機插在多頭拖板使用，因為它的耗電公率相當高，如果拖板火數不足，將有機會發出高熱起火，最安全就是插在獨立插頭使用。

最安全就是插在獨立插頭使用。

2）絕不應該放在狹窄空間中使用抽濕機，不過市面亦有專為衣櫃中使用的櫥櫃用除溼機，其運作原理不同，可考慮購買。

amadana 櫥櫃用除溼機圖片

3）有人會利用抽濕機加快掠衫乾衣，雖然抽濕機自己會產生水份，但不代表整部機體都是防水的，切忌直接放在滴水的衣物下操作。

YouTube影片截圖

4）更有人直接將濕毛巾放在抽濕機的入風口想抽乾布料，這樣會阻塞操作，至令機件故障，甚至過熱起火。

5）抽濕機的儲水不能飲用｜台灣女星丫頭（詹子晴）曾分享她的慳錢經，表示試過拿抽濕機水煮熱去飲用，以減少用水的支出。 有皮膚科醫生指出，抽濕機抽出來的水就算經過過濾也不一定乾淨，由於抽濕機機身和儲水箱不會時常清潔的關係，含菌量之高、分分鐘污糟過廁所板。

抽濕機的儲水不能飲用