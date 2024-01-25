咒術迴戰 x CASETiFY 聯乘iPhone、Samsung、AirPods Pro殼｜CASETiFY 公布與超熱門動漫《咒術迴戰》正式聯手打造最新系列聯名設計產品，將動漫中的魔幻世界融入案提設計中，為fans們帶來獨特又具創意的配件選擇。



咒術迴戰 x CASETiFY這次聯名系列中最矚目的，必定是獨家設計的「獄門疆」AirPods 保護殼珍藏版。外殼設計採用了獄門疆的印記，同時內含五條悟 AirPods 保護殼，可為 AirPods 提供強力的咒術防護。另一款全新產品「伏魔御廚子」AirPods Max 保護殼，則運用詭譎的黑紫色調，配合廟宇圖案設計，讓配戴者完全融入咒術的世界。手機殼方面，推出獨特的殘穢熱感設計，輕輕一按就會在殼面留下神秘的紫色手印，彷彿感受到體內的咒力在湧動。

咒術迴戰 x CASETiFY 聯乘推出iPhone、Samsung、AirPods Pro殼等配件

咒術迴戰 x CASETiFY 聯乘推出iPhone、Samsung、AirPods Pro殼等配件，最搶眼的當然是 獄門疆 AirPods 保護殼！👇👇

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「伏魔御廚子」AirPods Max 保護殼

除了這些獨家設計，CASETiFY 更將《咒術迴戰》中的經典元素融入各種暢銷配件當中。當中加入多個重要角色如虎杖悠仁、兩面宿儺的形象，配以動漫中具代表性的圖案，呈現在 iPhone 及Samsung手機保護殼、AirPods 保護殼、Apple Watch 錶帶等多個類別。所有系列產品購買後還可獲贈不同版式的限量聯名珍藏卡，讓fans將動漫元素融入生活每一點。

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為了讓《咒術迴戰》fans有更身歷其境的體驗，CASETiFY 特別在 K11 MUSEA 開設期間限定店，展示巨型聯名裝置藝術，讓fans親身走進作品的世界，感受那強大的魔力感。限定店更提供獨家優惠。

今次為喜愛《咒術迴戰》的fans帶來另類的科技配件體驗。讓動漫迷將喜愛的 IP 元素融入生活，同時感受科技為生活注入的魔力。《咒術迴戰》x CASETiFY 聯名系列將在 1月31日下午4時正式發售，動漫fans千萬別錯過！