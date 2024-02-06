Apple Vision Pro到港報價｜上星期Apple Vision Pro於美國推出，雖然新機售價高達近30000萬港元，仍不乏果迷爭先搶購。最近，香港終於有店鋪將Apple Vision Pro已經在稍然水貨店鋪上架。究竟香港賣什麼價位呢？



旺角先達三禾早前已接受Apple Vision Pro的預訂。店主表示，星期一已有兩台Apple Vision Pro返貨，而且這兩台機早已買家顧客訂購，不過預計在未來幾日內還會有貨源進口。256GB版本定價為37,500港元，512GB版本則為39,500港元。

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Vision Pro已有水貨到港

相比Apple官方價格3499美金起，加上運費（速遞約400美金）、美國消費稅金（約10%），水貨版Apple Vision Pro的售價已是合理水平。

Apple Vision Pro開箱

Apple Vision Pro是蘋果首款空間運算電腦、AR/VR裝置，採用獨特空間計算技術，可提供極佳的虛擬體驗。Vision Pro一推出後非常熱銷，有報導指推出至今已高達20萬張訂單，供不應求。有分析指香港水貨版Apple Vision Pro有望在未來一段時間保持供貨，但數量有限，感興趣的果迷可考慮出手。

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