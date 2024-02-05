AV女優2024年1月排名．早坂姬抖音網紅下海．長濱蜜璃型像健康｜日本Bookmate書店2024年1月影碟排名榜公開，真正的2024年首位銷量冠軍是誰？



No.1｜小麥色肌膚 長浜みつり（長濱蜜璃）

片商Idea Pocket 2024年力捧的超新星長濱蜜璃，在Bookmate書店榜排名高達河北彩花，而在在FANZA榜則僅敗於河北。有別一般AV女星賣白白淨淨，長浜みつり以一身小麥色肌膚為賣點，力捧其健康性感美形像。有趣是長浜みつり在X的自拍都落了美白filter，女生始終都喜歡自己皮膚白呢。長浜みつり X戶口 @mitsuri_n0601

長浜みつり @mitsuri_n0601

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排名No.100至No.26倒數圖輯

No.16｜Tiktoker轉戰AV界．早坂ひめ

早坂姬本來是日本人氣tiktoker，累積超過 75 萬粉絲追蹤，有人懷疑她以「o._.ohime」身份拍短片，本身就是為後來AV出道鋪路。早坂ひめ X戶口：o_ohime33

早坂ひめ o_ohime33

排名No.25 至No.1 倒數圖輯

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No.8｜清純H睪杯．彩月七緒

SOD Star1月超大物新人，19歲出道，清純可愛童顏加上H奶魔鬼身材，初上榜就排在第7位，前途無限。彩月七緒 X戶口：nao_satsuki

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回帶睇2023年12月女優影碟銷量排名

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回帶睇｜11月份AV女優排名榜

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