年廿八洗邋遢，實試Dyson V12s Submarine洗地吸塵機｜農曆新年又要花時間家居清潔，大多數人都習慣使用傳統的拖把或濕式抹布拖地，但其實往往效率不高，也需要花費較多體力。如今已有更先進的洗地吸塵機問世，能大幅提升地板清潔效率。記者近日入手Dyson V12s Detect Slim Submarine洗地吸塵機，這款多功能新機兼具洗地及吸塵功能，配備多項尖端技術，操作簡便，清潔效果驚人。



Submarine洗地頭 獨特洗地體驗

全新Dyson Submarine洗地吸頭效果比想像中還要出色

V12s Detect Slim Submarine最大特色，就是它獨創的Submarine洗地頭。這個頭部可以注入水源，直接進行清潔拖地。水箱及污水箱均採用方便拆卸的設計，用家可以輕鬆裝水及倒污水。滾筒刷毛也可簡單拆下，用水沖洗後再晾干後十分簡單地安裝回原位。

👉 年廿八吸塵機正確使用貼士 吸塵前先做一步更乾淨 附消委會評測

簡單一按便可以將水箱拆出

吸力十分高效，就算地面有大灘污水及污垢都可以一拖即潔。

新年大掃除時清潔地板時發現，注滿一箱水可連續洗地約15分鐘，基本足夠千呎以下房間使用。Submarine頭的拖地效率十分高，一次推拉就可以處理地面上的頑固污漬，不需要來回反覆擦洗。記者就試過將一些污水、垃圾等污漬，也可以輕鬆直接吸走，不留殘渣。與傳統拖把相比，清潔效率提升了數倍，省時又省力。機身輕巧靈活，連續洗地也不會覺得手臂疲勞。

Dyson V12s與Submarine吸頭

換上Fluffy Optic頭 更強吸塵力量

更實用的地方，V12s Detect Slim Submarine也可迅速更換為Fluffy Optic吸塵頭，輕鬆變身成強大的無線吸塵器。Fluffy Optic頭配置了獨特的照明系統，可以精準照亮地板表面灰塵；同時配備精密感應器，能夠準確偵測空氣中的微粒數量，並主動加強吸力。測試發現，Fluffy Optic頭的吸塵效果非常優秀。地面上的頑固灰塵也能夠一掃而空，徹底清除。LCD顯示屏實時顯示微粒監測數據，讓清掃更有針對性。與Submarine洗地頭互換使用，就能輕鬆完成家中所有空間的全面清潔。

配上，Fluffy Optic吸頭立刻搖身一變成吸力驚人的吸塵機。

新機運用多項尖端科技，進一步提升了洗地與吸塵的效果。內置強勁的Hyperdymium摩打為Submarine頭提供強大吸力，加上先進的聲波及光學感應可準確偵測微塵；高效的HEPA過濾系統過濾污濁空氣，更令使清潔效果更加徹底細緻。總括而言Dyson V12s Detect Slim Submarine可謂洗地吸塵機的創新力作，結合洗地與吸塵兩大功能，操作簡便，清潔效率大幅提升。