CMF by Nothing Buds Pro、Watch Pro開箱評測｜高性價比超抵玩
CMF by Nothing降噪耳機Buds Pro、智能手錶Watch Pro開箱評測｜Nothing 推出嶄新的 CMF 品牌、首發兩款期待已久的新品：Buds Pro 真無線降噪耳機及 Watch Pro 智能手錶。CMF 以「永不過時的設計」為理念、透過精心的顏色、材質設計、加上 Nothing 的科技實力、為用家帶來非不錯的使用體驗。記者率先將Buds Pro及Watch Pro入手，立刻為大家開箱實測。
Buds Pro 降噪力量十足 音質接近千元水平
Buds Pro 最大賣點是45dB的混合主動降噪、耳機擁有Clear Voice 技術，根據超過 2000 萬個聲音樣本開發和訓練的 AI 降噪演算法。通過利用耳機上的6個高清麥克風並採用 Clear Voice 技術，因而可以消除背景噪音並確保通話期間提供最佳的語音清晰度，而且更可有效屏蔽外界噪音、讓用家專注聆聽要事。更配備清晰通話技術、以及動態低音增強驅動器、音質明亮中低音表現出眾、實測之下堪比千元級耳機。
耳機關閉降噪後可達11小時超長續航、配合充電盒更可達39小時。Nothing X 應用程式讓用家可自定按鍵及均衡器、打造個人化聆聽效果。$399定價實在超值、雖然並沒有無線充電功能，但音質表現遠超同價位耳機產品，非常抵玩。
Watch Pro 大屏顯示 健身功能強大
Watch Pro 採用1.96吋AMOLED高清大屏，擁有600+ nits 峰值亮度及 410x502解像度、色彩鮮艷、幕頻高達58Hz、流暢度極佳。它更內置多系統GPS、為運動愛用家提供精準定位及行程紀錄。錶身設計簡潔，單按鈕加觸屏可操作所有功能，亦都十分易上手。
健身功能同樣強大、提供110種運動模式、並可進行心率、血氧、睡眠等健康監測。340mAh電池驚人可達13天超長續航。防水級別為 IP68，可以承受大雨和汗水，確保活動紀錄不會因而中斷。此外，通話功能透過 AI 技術可確保移動時清晰、不間斷的通訊。最重要是Watch Pro售價僅$549、性價比高。
Buds Pro及Watch Pro規格及售價一覽：