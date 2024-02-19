CMF by Nothing降噪耳機Buds Pro、智能手錶Watch Pro開箱評測｜Nothing 推出嶄新的 CMF 品牌、首發兩款期待已久的新品：Buds Pro 真無線降噪耳機及 Watch Pro 智能手錶。CMF 以「永不過時的設計」為理念、透過精心的顏色、材質設計、加上 Nothing 的科技實力、為用家帶來非不錯的使用體驗。記者率先將Buds Pro及Watch Pro入手，立刻為大家開箱實測。



CMF by Nothing降噪耳機Buds Pro、智能手錶Watch Pro 包括設計十分簡約

Buds Pro 降噪力量十足 音質接近千元水平



Buds Pro 最大賣點是45dB的混合主動降噪、耳機擁有Clear Voice 技術，根據超過 2000 萬個聲音樣本開發和訓練的 AI 降噪演算法。通過利用耳機上的6個高清麥克風並採用 Clear Voice 技術，因而可以消除背景噪音並確保通話期間提供最佳的語音清晰度，而且更可有效屏蔽外界噪音、讓用家專注聆聽要事。更配備清晰通話技術、以及動態低音增強驅動器、音質明亮中低音表現出眾、實測之下堪比千元級耳機。

左右耳機可分別設定

耳機關閉降噪後可達11小時超長續航、配合充電盒更可達39小時。Nothing X 應用程式讓用家可自定按鍵及均衡器、打造個人化聆聽效果。$399定價實在超值、雖然並沒有無線充電功能，但音質表現遠超同價位耳機產品，非常抵玩。

Watch Pro 大屏顯示 健身功能強大



Watch Pro 採用1.96吋AMOLED高清大屏，擁有600+ nits 峰值亮度及 410x502解像度、色彩鮮艷、幕頻高達58Hz、流暢度極佳。它更內置多系統GPS、為運動愛用家提供精準定位及行程紀錄。錶身設計簡潔，單按鈕加觸屏可操作所有功能，亦都十分易上手。

Watch Pro包括同樣非常簡潔

健身功能同樣強大、提供110種運動模式、並可進行心率、血氧、睡眠等健康監測。340mAh電池驚人可達13天超長續航。防水級別為 IP68，可以承受大雨和汗水，確保活動紀錄不會因而中斷。此外，通話功能透過 AI 技術可確保移動時清晰、不間斷的通訊。最重要是Watch Pro售價僅$549、性價比高。

Watch Pro簡單易用，而且價格非常便宜抵用。

利用手機專用App來監督自身健康

Buds Pro及Watch Pro規格及售價一覽：

