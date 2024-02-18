元宵節2024好去處｜千夜一夜物語．2.24/25｜農曆正月十五即是中國人的「元宵節」，也算是「中國情人節」。於2月24日星期六至2月25日星期日連續兩天，觀塘區有個名為「千夜一夜物語・元宵節大感謝祭」的演唱會，兩日加起來有近20隊、近百位來自日本、香港的日系idol作馬拉松式演出！從日本飛來的女團9時間1500円，標榜明碼實價1500日圓提供「濃密接觸」，曾在Twitter引起哄動！



元宵節週六日．上百位「日系地下idol」演出

今次「千夜一夜物語」就雲集了香港與日本的人氣地下偶像女團，有可愛路線、地雷黑暗風、性感成熟、風格狂野大癲小癲樣樣齊。所謂地下偶像是來自日本的文化（AKB48早期也算地偶呢），她們沒有跟大型唱片公司簽約，以現場演出、握手會、合照會與fans見面，可以近距離看演出，以日式的「打call」形式為idol打氣、場面非常熱鬧。完場後更可跟偶像見面合照、對話交流（逐張合照收費、不同團隊收費各有不同）。

（以下為部份演出者介紹，詳細單於文末）



9時間1500円｜標榜與Fans濃密接觸

當中來自日本的「9時間1500円」，標榜以親密接觸吸引粉絲。其原意是因為3年疫情，地下idol演出的fans與idol見面時都只能以膠布隔開、還要戴口罩，失去見面的原意。為了重新為地偶界帶來生氣，她們的合照價錢定得比一般為低（日本定價為500日圓1張），見面會過程中更會與樂迷作「濃厚接觸」，比如公主抱、騎膊馬，最厲害絕招叫「指親合照」，即是隔著1隻食指，與fans作勢親吻（並沒有真的接吻），雖然過程中都有工作人員看管，也限18歲以上參加，始終話題性非常搶口，曾在日本的twitter引發熱議，香港fans真的要趁機會見見這班大紅人。（出場時段：2.24早場+晚場、2.25早場+晚場／留意香港活動合照形式及收費未公布）（9時間1500円 官方X）

@IDOL_9jikan1500 X戶口圖片

@IDOL_9jikan1500 X戶口圖片

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ERROR reset｜經典地偶女團第3代成員初出道

Viu 那隊 ERROR 是搞笑男團，但其實香港地偶界在更早前已經有一隊女團叫ERROR，第1代成員Ruri近日轉當監製，選拔了4名第3代成員，並將於「千夜一夜物語・元宵節大感謝祭」首天初出道。（演出時段：2月24日夜場／2月25日早場）（ERROR reset 官方IG）

ERROR reset 官方IG圖片

Peer pure Pear｜動漫節偶像海選冠軍在隊

2023年動漫節大會曾舉辦過日系偶像選拔賽，而當時的冠軍得主矢風，後來就加入了香港地偶組合Peer pure Pear（簡稱PPP），走王道可愛路線。（演出時段：2月24日早場／2月25日夜場）（Peer pure Pear 官方X）

@pipipi_staff

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きゅ〜てぃくるっ！ 港日混合女團

Cuticle是原創字，代表Cutie×Miracle！，以日本為活動基地，當中成員内海美月（下圖左1）其實是土生土長的香港女生。（演出時段：2月24日全日／2月25日全日）（きゅ〜てぃくるっ！官方X）

きゅ〜てぃくるっ！官方圖片

日系搖滾IDOL女團 ABLAZE

你喜歡地雷系的日系女生嗎？ABLAZE是一隊香港發起的日系搖滾IDOL組合，無論造型跟歌曲風格，應該都是你杯茶。（演出時段：2月24日夜場／2月25日早場）（ABLAZE官方facebook）

ABLAZE 官方facebook 相片

暗黑童話公主 Marchen

團隊以五位「不幸的童話公主」為形象，目標是跟觀眾一起走向幸福。除了舞蹈外，幾位成員特別注重歌唱部份，帶來不一樣的舞台風格。（演出時段：2月24日早場）（官方ig）

M.A.D. 香港人氣idol幽夜新團

在香港地偶界人氣數一數二，曾接受多家傳媒訪問的女生「幽夜」，於2024年正式加入了新女團M.A.D.（下圖下排5位），團內其他女生如Mira、曼荼羅 チュウチュウ都是地偶界紅人。同公司還有另一隊妹系團ChottoCrazy（下圖上排6位），兩團都值得留意。（演出時段：M.A.D. 2月25日日場／ChottoCrazy 2月25日夜場）（官方facebook）

Revers idol facebook 相片

うチュー平行線｜女僕+偶像雙重身份

「宇宙平行線」5位成員都來自香港知名女僕cafe「Maid Planet」，當中有活躍於YouTube及打機直播的Bella，如果對這個領域感興趣，可以試試與她們合照談天。（うチュー平行線官方IG）

うチュー平行線官方IG相片

舉行日期：2月24日(六) - 2月25日(日)

活動時間：每天分為早場第1部OPEN 11:45 / START12:00及夜場第2部OPEN 16:45 / START17:00

地點：觀塘勵業街46號天輝工業大廈1樓deHUB+

收費：單日早、夜場各$300／現場Walk-in單日早、夜場各$400／全日通門票$500（即連睇早／夜場）／入場觀眾另需付$30向場地購買飲品1杯

活動相關facebook：https://www.facebook.com/talefestival

【出演單位】

－2月24日(六)『千夜一夜物語・元宵節大感謝祭 DAY 1』－

第1部早場 ：9時間1500円 / きゅ〜てぃくるっ！ / 耀星Etobrites / Peer pure Pear / Mellontikos / Marchen / Hizuki x Kuyumi...and more

第2部夜場 9時間1500円 / きゅ〜てぃくるっ！ / 耀星Etobrites / ABLAZE / Sentimental Kiss / 二割三分 / ChuRippu / ふわりふわる...and more

－2月25日(日)『千夜一夜物語・元宵節大感謝祭 DAY 2』－

第1部早場 9時間1500円 / きゅ〜てぃくるっ！ / 耀星Etobrites / ABLAZE / M.A.D / うチュー平行線 / ChuRippu...and more

第2部夜場 9時間1500円 / きゅ〜てぃくるっ！ / 耀星Etobrites / Peer pure Pear / AOI / Sentimental Kiss / Inferno / Chotto Crazy