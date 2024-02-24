iPhone 15 Pro只需6步驟就能拍攝空間影片？配Vision Pro更是無敵

在 iOS 17.2 更新中，讓 iPhone 15 Pro 系列可以拍攝「空間影片」，這項功能也是為美國已經開賣的 Apple Vision Pro 準備，未來透過 iPhone 15 Pro 系列拍攝的空間影片，就可以在 Vision Pro 上彷彿身歷其境的回到當時的情境。另外，在 iPhone 和其他裝置上，空間影片顯示則為一般 2D 影片，並可以像任何其他影片一樣，使用 App 進行觀看或分享。



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步驟 1：要拍攝空間影片，目前需要手動開啟

步驟 2：接著於選單中，點選「格式」選項。步驟 3：於格式的選單中，將「適用於 Apple Vision Pro 的空間影片」開啟。

步驟 3：於格式的選單中，將「適用於 Apple Vision Pro 的空間影片」開啟。

步驟 4：開啟相機並切換為「錄影」，點選很像 Apple Vision Pro 的圖示，此時會提醒轉為橫向拍攝。

步驟 5：在進行錄影時，計時的旁邊也會出現很像 Apple Vision Pro 的圖示，表示正在拍攝空間影片。

步驟 6：在照片 App 中，也會特別標示出「空間」，影片也可在 iPhone 上播放，只是就沒有 3D 效果。

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