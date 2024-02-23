傳Apple加速推進摺疊屏項目　新品不會是iPhone　2025年推出是？

據傳蘋果正在加快推進摺疊屏項目，但其研發重心已經轉向更大屏幕設備。雖然蘋果公司在5年前就開始了摺疊屏項目的研發，但由於對產品質量的要求極高，因此項目的推進速度並不快。



蘋果公司對摺疊屏設備的鉸鏈和柔性屏幕有非常高的要求。近年來，鉸鏈工藝日趨成熟，但屏幕方面始終無法達到預期。此前曾有消息稱，蘋果暫停三星公司開發摺疊屏幕面板，並將其Vision Pro工程師調往可摺疊項目中，並不矛盾。

根據供應鏈渠道的消息稱，蘋果現在擁有多個部門負責不同的可摺疊產品線。該公司最初計劃在2025年推出摺疊屏設備。這表明蘋果並沒有停止可摺疊設備的研發工作。

值得一提的是，儘管蘋果對質量有着嚴苛的要求，但該公司也注重將質量放在首位。關於這一點，在DigiTimes撰寫的報告中有所提及：「蘋果公司對於其產品品質有着極高的要求。」

總體而言，儘管蘋果摺疊屏項目的推進速度較慢，但該公司仍然致力於開發這種新型設備，並預計將在未來幾年內推出。

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