網民罷用Sony藍牙耳機｜絕大部份iPhone用家都會揀AirPods Pro真無線藍牙耳機，第二位就應該是Sony的入耳式WF-1000XM4，走在香港街頭「撞機」機會頗大。售後服務也是很重要的一環，但近日（27日）有網民在連登投訴，指自己掉了一卜邊WF-1000XM4想重配單邊機，但Sony開出令他無法接收的高價，於是就誓言：永久不建議使用sony 又稱「罪大」、「索尼」任何耳機，但大部份網民不同意，更洞悉樓主指控的一大盲點。



講一句多餘咗．反被指是ifan boy

事主指近日遺失了單邊WF-1000XM4耳機，指先他認為保養外判給TSO感覺已不對勁，最終官方報價收200蚊人工、900蚊零件，他認為1100蚊補購單邊耳機是天價，又表示市面$1,300有找可買到，而且他是在豐澤買機，另外附錢加保養，所有錢都付諸流水，令他決定轉會改用Apple AirPods Pro 2。其他網民並不太在意銀碼，而是集中反對事主指AirPods Pro 2音質比XM4好，認為他是ifan boy，出文旨在抹黑Sony。

連登討論區截圖／Sony官方圖片

網民反擊理據1｜其實絕大部份耳機品牌都不提供單邊補購，香港來說，只有Apple及Sony能做到，而且XM4部份貨品的電池有事，過了保育都可免費換新，做法與Apple相同，所以不認同Sony售後服務比Apple差。

Sony官方圖片

網民反擊理據2｜樓主指售價＄1,849 的AirPods Pro 2 補購單邊僅收$669，而賣＄1,300的XM4卻要收$100。但網民踢爆，$1300買XM4僅為街價且未必是行貨，Sony官網正式售價為我＄2,290，指樓主是刻意搬弄數字、雙標針對Sony。

連登討論區截圖

網民反擊理據3｜最多人不同意事主指AirPods Pro 2 音質比XM4好的說法，笑指樓本盲撐。普遍認為XM4支援LDAC制式，駁android時音色更好，只能說各自取向不同，不同意XM4音質比較差。不過記者自己曾實試過，如果講ANC降噪，AirPods Pro 2的確比Sony出色。

hk01圖片

1More Aero $699藍牙耳機 挑戰AirPods Pro 2／Sony XM4 降噪比試

網民反擊理據4｜藍牙耳機款式更新好快，而且每次出新機定價都愈來愈平，Sony最新型號已經推出至WF-1000XM5，官方特價只售1799。用家根本就不會修理舊機，索性換新機免麻煩。

Sony官網截圖

網民大至同意Apple售後服務最出色，但Sony在香港來說已經不算差，而樓主的case根本是他自己搬弄數字，並將自己在零售店加長保養，卻遺失耳機的金錢損失也計在Sony身上，不並公平。討論原文來自：連登討論區