Sennheiser ACCENTUM Plus藍牙耳機試玩開箱｜分析改良版N個進步｜德國音響品牌Sennheiser去年出入門級ANC降噪耳筒Sennheiser ACCENTUM Wireless，$1,600入門價贏盡用家口碑。2024年森威海爾再添食，在藍牙頂配momentum wireless 4 跟 ACCENTUM Wireless 中間，開發一支中價耳機，定價依舊維持在2K以下，但性能卻不輸貴機。



小小改版．多多好用

ACCENTUM Plus 頭戴式藍牙無線耳機屬於ACCENTUM Wireless 的改良型，基本的spec不變，Bluetooth制式仍為5.2版本，但改善了電池續航力及兼容性，支援aptX Adaptive及多種熱門音訊編碼，電量提升至50小時（快充10 分鐘可聽5小時，大頭蝦出趕門口也不怕沒耳機聽歌了）ANC主動式降噪有自我調整能力，可根據環境動態調節音訊，整體來說就是用平價體驗MOMENTUM 4 Wireless的頂級操控感。

Sennheiser ACCENTUM Plus藍牙耳機打分：80分

音色：使用上代相同的 37mm 動圈，低音勁重，但不過蓋過高音及人聲。

隔音：去除低頻噪音效果出色，耳罩屬輕薄類，人聲講話聲有機會直接穿透入內。

操作感：追加Touch Panel，比上代單按實體鍵好用太多。

機身質感：手感仍然有點膠，追加耳機袋實在太重要、太好了。



Sennheiser ACCENTUM Plus 售價 $1999港元（鍾世傑 攝）

改良位1｜轉用輕觸式面板

ACCENTUM Plus（圖中白色機）將上一代ACCENTUM Wireless（圖中黑色機）機面的3個實體鍵減至1粒，因為已改用旗艦機MOMENTUM獨有的輕觸式面板，輕按耳機面就能操控各種功能，穿戴時不必再用手指去「甩牌」找按鍵。

ACCENTUM Plus機面的3個實體鍵減至1粒，因為已改用輕觸式面板（鍾世傑 攝）

改良位2｜追加收音孔改善ANC降噪效果

Touch panel 操作只限於右耳機面，單按play／pause，上下slide是校音量。另外發現，每邊耳機上的收音小孔都加多了1個，有助ANC降噪效果提升。

touch panel 操作只限於右耳機面，單按play／pause，上下slide是校音量。（鍾世傑 攝）

改良位3｜光感應sensor 除耳機自動停播

再看看耳罩內部，追加了光感應sensor，脫下耳機時會自動停播。不過可能因為記者頭部比較大，頭部左右擺動時耳罩位或出現罅隙，會容易錯誤觸發自動停播，遇到這情況可索性在Sennheiser Smart Control APP內停用sensor。

耳罩內部追加了光感應sensor，脫下耳機時會自動停播。（鍾世傑 攝）

改良位4｜加送耳機袋

記者覺得ACCENTUM Wireless 比其他藍牙大耳機最輸蝕的地方就是買機冇袋送，ACCENTUM Plus 終於懂了，那怕用料比較薄，都有跟一個耳機袋，去旅行很方便。

ACCENTUM Plus 終於加送耳機袋。（鍾世傑 攝）

專用APP超多細節可調校

ACCENTUM Plus 連上手機Sennheiser Smart Control APP 後可自定EQ音色和降噪的穿透度，實試覺得去除低頻噪音效果尚算出色，不過耳罩末身屬輕薄類，人聲講話聲有機會直接穿透入內。

聽後感

Sennheiser ACCENTUM Plus使用上代相同的 37mm 動圈，音色取向也沒多變，記者以Official髭男dism的《ホワイトノイズ》試聽，band song 背景樂低音勁重，但節奏輕快沒有油膩感，而且不會完全蓋過主音藤原聰的人聲和其他樂器，過場時那些電單車引擎聲也很有立體感。