final ZE8000 MK2 藍牙耳機開箱試玩｜日本發燒級耳機公司final Audio 的旗艦級真無線藍牙耳機（TWS）final ZE8000於2023年2月面世後1年，推出小改款final ZE8000 MK2，ANC主動降噪演算法改良，令降噪性能提高 32%，獨家8K Sound+ 音質強化功能亦有所提升，且回應用家要求，最大音量增加了 5dB。記者在農曆年期間每日都戴ZE8000 MK2出街，馬上來一個試玩報告。



新型耳塞鰭片｜提升配戴感及遮音性能

無可否認ZE8000 MK2 的「長方柱體+圓球體」機身，設計與一般藍牙分別頗大，而且感覺非常巨型，但很出奇的是，配戴後感覺良好，因為柱體並不重，沒有墜耳感覺，而且ZE8000 MK2 改用了新型「耳塞鰭片」設計，耳塞邊位小小一片「鰭」，一來提供額外的磨擦系數「啜住」耳洞、戴得貼服不會有「條條fing」之感，未開機未開ANC，已感覺到遮音性能大大提高。

final ZE8000 MK2藍牙耳機開箱（鍾世傑 攝）

在軟件方面，ZE8000 MK2 改良了ANC主動式降噪演算法，開app選擇降噪模式，是真的感受到比第1代的降噪出色得多。難以計算是否如官方所指降噪性能提高 32%。另外，final ZE8000 MK2 的機身內置了AB類擴音晶片，最大音量增加了 5dB，音樂開大聲多一點點，已經聽不到其他乘客講話。

final ZE8000 MK2藍牙耳機開箱（鍾世傑 攝）

8K SOUND 音色優化

ZE8000 MK2 將頂級型號獨家使用的「8K Sound」技術再改良，它不算是升頻Upscaling技術、但也有點類似，總之就是靠軟體+硬體雙重優化，對音樂旋律再解析，令藍牙傳輸後變得微弱的音訊細節重新變得清晰，聽起來更具層次及立體感。尤其當你試聽背景音樂豐富的樂曲，會聽到每個樂器獨特的音色，沒有拖泥帶水的混在一起。

final ZE8000 MK2藍牙耳機開箱（鍾世傑 攝）

不過就要留意，8K Sound 功能開動後，需要將機身內AB類放大回路的演算力推到最大，長開會令耳機的續航力下降30至60分鐘。記者自己的使用後感，認為需要在很安靜的室內空間內才能聽得出8K Sound 開／關前後的分別，如果在街上使用，而耳機的電量開始下降，大可以開app將之關閉。

f-CORE for 8K SOUND 特殊物料動圈單元

final ZE8000 MK2 的單元與第1代相同，使用10mm f-CORE for 8K SOUND 鋁鎂合金動圈單元，單體振膜與懸邊用高精度模具夾合，沒有使用膠水黏合，並以「銅包鋁漆包線」接連至機身以減低干擾，是專為final的「8K SOUND」概念而生產。聽感人聲清晰，低音「味精度」低，下潛量雖然不大但音色綿密爽快，長時間使用也不會有膩的感覺。

final ZE8000 MK2藍牙耳機開箱（鍾世傑 攝）

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final考慮到其專用 f-CORE for 8K SOUND 動圈單元對異物是相當敏感，所以在耳導管孔口上加了filter過濾網，跟機共有6對（1對已預先安裝在耳導管），防止塵埃或耳垢進入耳機，用久後可以利用跟機的金屬棒輕鬆自行更換新的filter圓片。

final ZE8000 MK2 附6對過濾網（1對已預先安裝在耳導管），以防塵埃或耳垢進入耳機內。（鍾世傑 攝）

專用app final connect

無論是配iPhone 或android 手機，都可以下載專用app 「final connect」，進行五段EQ平衡器調校／全開、通透、抗風噪、關閉4種ANC降噪效果設定／音量最適化／8K Sound 開關這4個項目。

final ZE8000 MK2藍牙耳機專用app 「final connect」（鍾世傑 攝）

2024年暫時聽過最細緻藍牙耳機

final ZE8000 MK2 一如上代的表現手法，對於處理背景音樂情報量豐富的歌曲，能做到有條不紊的高分析力，提供非常出色的人聲、樂器定位及層次感。而且得益於新設計的耳塞軟膠和更大的音量，在街上使用時隔音能力好，就算在略為嘈雜的環境中，仍能體驗到像在家中聽歌的細緻、寧靜感。

final ZE8000 MK2很適合收聽背景樂器種類豐富的歌曲。（鍾世傑 攝）

評分：90分（100滿分）

Final Audio ZE8000 MK2 真無線耳機

藍牙：Bluetooth 5.2

頻率響應：20 ~ 20000 hz

藍牙編碼制式：SBC、AAC、Qualcomm aptX、aptX Adaptive

單元：10mm f-CORE for 8K SOUND 動圈單元

電池續航力：5小時（耳機）、15小時（連充電盒）

充電時間：耳機約 1.5 小時、充電盒約 2 小時

其他性能：IPX4防水等級、Qi 無線充電、充 5 分鐘可播放約 45 分鐘

售價：$2,380

查詢：ECT 3188 0767

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