藍牙耳機2024情人節送禮推薦｜Aviot TE-i3／Mondo Freestyle／Sudio E3｜最近十幾廿歲日本妹子接受了一個「情人節最不想收的禮物」街頭訪問，結果毛公仔（冇位放）、首飾（審美感有異）、化妝品（你根本不懂我要甚麼）、手作紀念品（太重口味）、內衣褲（太私人）全部都ダメ不行不行……

咁不如買藍牙耳機做情人節禮物啦，人人都用得上、不會有人討厭耳機，定價合理不怕太鋪張嚇親對方；未來一年他／她也可能每天使用你送的禮物，冧呀！



心心耳機 Aviot TE-i3

日本品牌 Avito TE-i3 是一對超可愛的心心型真無線藍牙耳機，配上珍珠白的粉盒型耳機充電盒，設計簡約中盡見可愛，精緻得像對耳環，不會太over太甜，用來襯衫勁Kawaii，難怪奪得日本VGP 2024影音產品頒獎禮中的創意獎及金獎。$590 (ECT代理:3188 0767)

心心耳機 Aviot TE-i3 $590 (鍾世傑 攝)

耳機可連播 6.5 小時音樂，配合充電盒可玩23小時；它跟耳機一樣體積小巧，圓圓的像個粉盒，由於珍珠白很易刮花，跟機還加送1個透明部護套，細心入微。

心心耳機 Aviot TE-i3 耳機可連播 6.5 小時音樂，配合充電盒可玩23小時

個人認為拍照最好看是金色，戴上耳就紅色最sharp，心心耳機擁有IPX4日常防水規格，可承受雨水、濺水、汗水。留意要用無酒精濕紙巾清潔，如沾上揮發性溶液有可能甩色。

個人認為拍照最好看是金色，戴上耳就紅色最sharp

Aviot TE-Q3 Anoちゃん代言．多色多樣性

由IG神曲+鏈鋸人ED《ちゅ、多様性》歌手Anoちゃん代言，現時全球最細對的ANC降噪耳機 Aviot TE-Q3，不單只機盒細、耳機小巧；使用10mm動圈，音量夠大、中低音也不錯。 Aviot TE-Q3$690 (ECT代理:3188 0767)

現時全球最細對的ANC降噪耳機 Aviot TE-Q3 (鍾世傑 攝)

Aviot TE-Q3擁有IPX4日常生活防水機身，充電約 10 分鐘即可連續播放長達 90 分鐘，而且有6隻色揀。

復古粉紅 Mondo Freestyle

瑞典耳機品牌Mondo的「Mondo Freestyle」藍牙耳機型格又小巧，滿滿的80年代retro風非常適合襯Y2K風格的時裝打扮。在香港地下偶像界，想到「粉紅色人」就一定會諗到日系女團 Chotto Crazy成員麗華（Rika)，她在IG都公開了試戴粉紅版 Mondo On-Ear Freestyle 藍牙耳筒的相相，這款別注色，只會生產一次，售完即止。

IG＠rika.chottocrazy 相片

這對Mondo Freestyle 藍牙耳筒近排在IG女仔圈相當有人氣，用來做情人節禮物非常好，加上仲有情人節優惠，由即日起至 2 月 29 號，只要買任何 Mondo 耳機類型產品，都可以用8折加購多1對 Mondo On-Ear Freestyle 藍牙耳筒；即刻買2對，你一對、佢一對。

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Sudio E3 情人節雙色登場 買＄399耳機送電影戲飛

瑞典品牌在2月初上架了Sudio E3 （黑／白兩色選）及N2 Pro的鈦金屬新色版本，簡簡單單的類AirPods Pro設計，有主動降噪功能。當中Sudio E3（售價: $899）為2024年新機，其混合式主動降噪可以自行調節降噪等級，耳壓不會太大，又配備 IPX4 防水機身，6.5小時電量。

Sudio E3（售價: $899） (鍾世傑 攝)

N2 Pro的鈦金屬新色版本 售價: $599 (鍾世傑 攝)

另購買同品牌入門藍牙耳機 Sudio N2 或 N2 Pro，再去WhatsApp +852 5602 2823 登記，再送你價值 $60 MCL 電影禮券乙張。（優惠由即日起至 2 月 29 日至，數量有限換完即止）