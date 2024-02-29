《小朋友齊打交 2》（LF2／Little Fighter）這款超經典電腦遊戲，早在 2021 年時製作人 Marti Wong（小熊）就公布著手製作《LF2 重製版》，當玩家磨拳擦掌想快點再施展「防上攻」、「防下跳」出技時，苦等了近 3 年仍未見重製版面世。近日，Marti Wong 再次在 Facebook 上分享《LF2 重製版》的進度，更公開了預計推出日期。



預計 2024 聖誕上架 Steam！

Marti Wong 在 Facebook 分享現況，指《LF2 重製版》的翻新工作仍在進行，只要在過去二年時間，自己和家人都遇到數個不幸的事件，導致重製進度停滯不前。加上，最初用 Unity (C＃) 翻新時，在單機版完成了約 70% 後決定轉用 JavaScript 製作，因此重製工作要由零開始重新編碼。同時，由於無法聘請繪師對所有角色動作幀進行翻新，只能由 Marti Wong 親自動手，所以重製的進度比較慢。

8機 IP 連線遊玩

以前玩《LF2》主要是多名玩家，同時擠在同一個鍵盤上遊玩。而《LF2 重製版》，Marti Wong 透露將會加入連線模式，支援最多 8 部主機用 IP 連線，即在遊戲輸入玩家的 IP 地址進入連線房間。目前《LF2 重製版》已完成了 JavaScript 單機版本的所有編碼工作，Marti Wong 計劃在今年聖誕節在 Steam 上架，但亦有可能延遲至 2025 農曆新年或更晚發布。

公布重製《LF2 》時，亦公開了Davis的新模組圖

《LF1》NFT大賺

早在 2021 年公布《LF2 重製版》時，Marti Wong 亦把《LF1》角色的點陣 GIF 圖，放在「Rarible」NFT平台出售，包括 Davis、Woody、Henry 等人氣角色。當中，Davis 的 NFT 價格在推出時被炒到 4.08 個以太幣，以當時價格計算約 $63,322，而且不乏 Fans 買來收藏。因此，網絡上曾有玩家以為《LF2 重製版》這麼久仍未推出，是因為NFT「賺夠」。

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資料來源：Facebook@Marti Wong