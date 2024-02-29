WhatsApp新功能／日期搜尋對話記錄｜ 最近WhatsApp 終於追加一個早就應該要有的極度實用、極之常用功能：輸入日期搜尋對話記錄，以後想找一年前對話，不用再用手指瘋狂勁slide版面，方便得多！



過去我們如果要在WhatsApp尋找舊對話，一係你要記得部份內容，輸入文字去搜尋，仲未必一定撞中，又或是有多個搜尋結果。又或者要尋找指定日期對話，就要用手指係咁slide、係咁slide一路拉到相應日期，如果想找一年前對話，都係真幾煩。現在你只需要做3 steps，即可看到指定日期的對話紀錄。

例子：比如記者常常去一扭訂玩具，到貨時店方會用WhatsApp通知，有時訂單太多都會睇漏，如過了21日就會當棄品，所以不時要翻查舊留言：

Step 1：點擊對話名字／Step 2：點擊聯絡人資料右下角的「搜尋」／Step 3：系統會回到對話內容，留意鍵盤右上角會多了一個「月曆+放大鏡」icon，點擊之／Step 4：鍵盤位置會出現日期搜尋工具，揀好日期後點擊「跳到日期」／Step 5：完成了，對話內容已跳到指定日期。

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WhatsApp 本來已經有粗體、斜體、刪除線、等寬字型 4 種編輯文字格式，iOS、Android 現更新多 4 項全新編輯文字格式：條列式標題、數字序列、引用、行內代碼。以往用家需要列點式輸入內容，就要每次都在符號中查找，非常不方便。



其他必學WhatsApp 功能【1】全 8 個輸入簡單指令編輯文字格式

只要在內容前輸入「-」並加上空格，就會自動在內容前加上「·」，而且在每次換行都會自動以「·」行先，方便用家點列出訊息的重點，如食譜中的材料、購買清單列表。

條列式標題：- 訊息內容

數字序列：1. 訊息內容

引用：> 訊息內容（要使用英文符號）

行內代碼：｀訊息內容｀（要使用英文符號）

粗體：*訊息內容*

斜體：_訊息內容_

刪除線：～訊息內容～

等寬字型：｀｀｀訊息內容｀｀｀



其他必學WhatsApp 功能【2】WhatsApp防騙實用貼士

其他必學WhatsApp 功能【3】手機即去底製作WhatsApp貼圖

iOS 版用戶可以直接在 App 內製作及編輯個人貼圖，無需使用第三方 App 或從相簿中匯入圖片。讓用戶可以更快速及安全地自訂 WhatsApp 貼圖，為對話增加趣味性。

製作貼圖的步驟包括，製作後可以即時傳送：

【4】WhatsApp 一帳號 5 機「分身」功能

【5】WhatsApp 傳送 HD 相片、影片

【6】WhatsApp 編輯訊息功能