Yuzu Switch模擬器玩完｜近日任天堂起訴Nintendo Switch模擬器Yuzu開發團隊Tropic Haze，稱Yuzu侵犯任天堂知識產權，要求Tropic Haze終止Yuzu的服務，並向任天堂支付賠償金。Yuzu開發者剛與任天堂達成和解，將向任天堂支付240萬美元賠償金，並即時停止對Nintendo Switch模擬器的Yuzu支援。



早前任天堂起訴Nintendo Switch模擬器Yuzu開發團隊Tropic Haze，指控Tropic Haze以非法技術破解任天堂旗下遊戲，當中的《薩爾達傳說：王國之淚》不僅在任天堂正式發布前已可透過Yuzu下載，其非法下載次數更超過100萬次，嚴重侵犯任天堂的知識產權。

《薩爾達傳說：王國之淚》(Nintendo)

Yuzu開發團隊剛於Yuzu官網聲明，即時停止支援Nintendo Switch模擬器Yuzu和Nintendo 3DS模擬器Citra。稱團隊一直反對盜版，純粹出於對任天堂遊戲的熱愛，開發模擬器以繞過任天堂的技術保護措施，讓用戶可以在未經任天堂授權的硬件上玩遊戲，導致了大規模的非法下載，當中有用戶在遊戲發布之前使用團隊的軟件洩露遊戲內容，破壞了合法購買者和粉絲的體驗。故此即日起將下架程式庫，並結束Patreon帳戶和Discord服務器的運營，官方網站亦將於稍後關閉。在另一份法律文件中顯示，Yuzu開發團隊Tropic Haze同意向任天堂支付240萬美元賠償金，與任天堂達成和解。

Tropic Haze已同意向任天堂支付240萬美元，以和解上週任天堂提出的訴訟。( 資料來源: 美國羅德島聯邦地區法院文件)

Yuzu官網發出聲明，即時停止支援Switch模擬器服務。(資料來源: Yuzu官網)

消息來源：IGN