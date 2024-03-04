Google Pixel原生新增衛星通信SOS　無網絡時仍能發送緊急訊息

據最新版本的「自適應連接服務」（Adaptive Connectivity Services）顯示，Google Pixel系列手機專屬的App已經增加了「衛星通信 SOS」功能。當手機無法使用蜂窩網絡或Wi-Fi網絡時，這個功能能夠利用衛星通信來發送緊急訊息。



這項功能可以在部分搭載Android 14操作系統手機的「安全和緊急狀況」子菜單中的「設置」中找到。用戶可以自定義緊急聯繫人，並設置自動警報在緊急情況下發揮作用。此外，該頁面還展示了與GPS技術提供商Garmin的合作關係。

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儘管Google 原生支持的衛星通信相關功能仍未推出或官宣，但開發人員Neil Rahmouni去年8月分享了一張截圖顯示，在Android 14系統上可以發送緊急SOS短信和定位訊息。這項Android 14功能並非僅限於Pixel手機，只要具備硬件功能的手機都可以實現衛星通信，不過初期可能僅限於Google 自家的Pixel系列和三星的Galaxy系列。

通過以上內容可以看出，Google 正在為Pixel手機帶來更多的新特性，並且可能會在未來正式推出它們。關於這些新特性的具體細節目前還沒有得到官方確認，因此我們只能等待Google 宣佈這些新功能是否會由Pixel手機獨享。

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