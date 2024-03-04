M3 MacBook Air 13吋／ M3 MacBook Air 15 吋／MacBook Air 2024｜Apple 剛突然公布了 MacBook Air 2024 新機，一如傳聞估計，配備最新的 M3 晶片，以及同時推出 13 吋和 15 吋兩個選擇。而且， M3 MacBook Air 竟可支援多達兩個外置螢幕，提升 MacBook Air 的多工效能。



M3 快 M1 60%！

M3 MacBook Air 最大的升級，就是使用與最新 MacBook Pro、iMac 相同的 M3 晶片，配備 8 核心 CPU、多達 10 核心 GPU，並支援多達 24GB 統一記憶體。與 M1 MacBook Air 比較，效能快 60%。電池表現繼續維持長達 18 小時的使用時間。

（圖片來源：Apple官網）

另一個受惠於 M3 晶片的升級，就是 M3 MacBook Air 支援硬件加速網格著色和光線追蹤，可以更精準呈現出遊戲的光線、反射和陰影效果，提升 MacBook Air 運行遊戲的表現。同時配備支援 AV1 解碼的最新媒體引擎，睇串流影片時就更流暢有效率。

根據 Apple 官網的數據，M3 MacBook Air 運行如《No Man’s Sky》等遊戲時，比 M1 快 60%；使用 Photomator 的 Super Resolution 功能，比M1 快 40%；Excel 運用速度比 M1 快 35%；Final Cut Pro 剪接速度快 M1 60%。

13吋、15吋 Liquid Retina 螢幕

M3 MacBook Air 13 吋／ 15 吋 外表設計沿用 M2 版整，鋁金屬機身主打纖薄，厚度少於 1.2 厘米，方便外出使用。分別配備絢 13.6 吋或 15.3 吋 Liquid Retina 螢幕，亮度高達 500 尼特，支援 10 億種顏色。

（圖片來源：Apple官網）

超實用升級：支援兩個外置螢幕

M3 MacBoo Air 除了便攜的優點外，更支援多達兩個外置螢幕，對於經常多工使用的用家，如同時看多份文件、瀏覽器，甚至邊打機邊睇攻略，亦都非常適合。

升級 Wi-Fi 6E

對比 M2 MacBook Air，M3 版升級支援 Wi-Fi 6E，下載速度提升高達兩倍，直接解決連線和網路壅塞問題。另外設有 MagSafe 充電連接埠、兩個 Thunderbolt 連接埠，以及一個 3.5 毫米耳筒插口。

推出日期

由即日起，可以在 Apple 官網底 Apple Store App 訂購 M3 MacBook Air，將在 3 月 8 日開始放貨。

M3、M2 MacBook Air 齊減價！

M3 MacBook Air 13 吋售價由 $8,999 起，教育優惠價由 HKD$8,199 起。512GB對比起 M2 版的 $11,299，M3 售價為 $10,499，開售價減高達 $800！

M3 MacBook Air 15 吋售價由 $10,499 起，教育優惠價由 $9,699起。兩款型號備有午夜暗色、星光色、銀色及太空灰外觀可供選擇。

M2 MacBook Air 13 吋現時仍能在 Apple 官網入手，同樣備有午夜暗色、星光色、銀色及太空灰外觀選擇，售價亦減至 $7,799 起，教育優惠價由 $6,999 起。