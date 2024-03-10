瞓前玩手機易失眠｜手機不離身，就連睡覺前一刻也要玩手機，直到從正面跌落面上，才願意放下手機入睡。根據美國的調查發現，入睡前玩手機 8 分鐘，已經會令生理時鐘失調，出現睡眠障礙。



玩 8 分鐘手機 大腦興奮一小時

美國睡眠評估平台「Sleep Junkie」曾找來 2012 人，進行睡眠數據調查，發現當中有 78% 的人會在睡前先有手機一段時間，平均需要約一小時才能入睡，久而久之出現稱為「報復性睡眠拖延症」的問題。

睡不著所以玩手機，但玩太多手機又令失眠更加嚴重。專家解釋指，手機的藍光會刺激視網膜的內生感光視神經細胞，刺激腎上腺素和多巴胺的釋放，使大腦持續興奮。研究發現，這種藍光刺激只需持續 8 分鐘，就會令身體興奮超過 1 小時，因此睡前玩手機才會影響睡眠質素，甚至令人失眠。

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玩手機也要用正確方法

要馬上戒掉睡前玩手機的習慣並不容易，但如果在晚上必須玩手機的話，就要注意室內環境的光線。當把所有燈都關上後玩手機，螢幕光線對視網膜的刺激就會倍增。因此，玩手機時應保持光線充足，最好把手機的亮度調暗，或使用夜間模式來減少藍光對視網膜的影響。

當然，最好就是在睡前一小時，就開始停止使用手機，既能減少對眼睛的影響，還能改善睡眠質素。

資料來源：Additude