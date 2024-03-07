近年Apple iPhone的鏡頭發展越來越強勁，日前Apple發布以iPhone 15 Pro拍攝手塚治虫作品《Midnight》真人版。當中運用了iPhone 15 Pro的2個拍攝模式，更精準去捕捉拍攝對象的面部表情，以及增加電影感覺。令人思考未來普及手機拍電影的可能。



日前Apple發布了一段手塚治虫《Midnight》真人版電影，全片以iPhone 15 Pro系列拍攝，即使在晚上拍攝動態場景都能保持畫面穩定。

Midnight劇照(Apple)

故事情節

「Midnight」是一位深夜計程車司機，由著名演員賀来賢人飾演，他在東京街頭漫步，向有需要的人伸出援手。有天Midnight 遇到一名年輕女子為了奪回先父的貨車生意，與黑幫首領發生衝突。為了幫助她脫離困境，在他們在霓虹燈閃爍的東京街頭展開一場驚心動魄的汽車追逐，而所有場景均由 iPhone 15 Pro 系列相機拍攝。

無懼低光、輕鬆於夜間拍攝

ProRes Log 編碼令iPhone 15 Pro即使在較暗的地方也能清晰地捕捉到拍攝對象，即使《Midnight》中有大量夜景場景，都能輕鬆應付。

Midnight劇照(Apple)

動作模式—比傳統穩定器的效果更好？

iPhone 15 Pro的動作模式使畫面更加流暢，在拍攝影片過程中，調整明顯晃動。可以好好捕捉《Midnight》中演員的表情。

導演三池崇史說：「以動態的方式準確捕捉場景中拍攝對象的面部表情，同時反映他們的情緒和想法。例如，Kaede 聽到父親去世的消息，憤怒地衝出去表達悲傷的場景。憑藉 iPhone 15 Pro 動作模式，我能夠捕捉到這樣的場景。這比傳統穩定器的效果更好，同時又不影響影片的高質素，確實是一個神奇的功能。」

Midnight劇照(Apple)

電影效果模式—可以後期調整焦點

三池崇史表示電影效果模式能讓影片更具電影感。電影效果模式可在錄製物體時自動變換焦點，營造景深效果，即使沒有專業拍攝技巧都能夠拍攝出電影級效果。用家更可以在錄製後更改焦點，調整影片中的景深。

Midnight劇照(Apple)

iPhone 15 Pro於《Midnight》中的表現實在令人嘆為觀止，不知手機拍攝會否於電影業普及呢？

有興趣的朋友可到YouTube上觀看《Midnight》完整影片：