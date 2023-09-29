Benz CLA系列抵港，加電動車EQE 350 Progressive Line概念店展出！Benz就在連假前，三款全新的CLA系列以及電動車EQE 350 Progressive Line帶到大圍概念店中展出，車迷們可以於這幾天連假，一家大細一同前往睇新車。



Benz全新CLA Coupé透過多項新科技與標準配備，在輕型轎跑市場持續領導風潮。前端設計採用新式水箱罩與星徽圖鑄造網紋面罩，配後端空氣導流器，進一步強化運動個性。配備LED前照燈與LED尾燈提升外型。新增Hyper Blue與Spectral Blue車身顏色。標準配置低阻力高光澤18吋五輻灰色鋁圈，另可選19吋鋁圈。全新CLA Coupé車廂配備Nappa皮質軚盤，可選碳纖維或啡色微纖清潔飾件。配備立體剪裁運動座椅，提供5種內裝顏色。標準配備更完善，組合更精簡。

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CLA 200 Coupé

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新車更採用新世代MBUX車載系統，可個人化儀表設定。配備USB-C插口，提升手機等裝置的充電功率。選配Burmester音響系統，提供杜比全景聲效果。安全輔助系統獲強化，增加平衡泊車功能。CLA 200配1.3升四缸渦輪引擎，搭配48伏特輕混合系統，輸出最高163ps馬力，提升動力表現。新車CLA 200售價由438,800元起。

CLA 35 4MATIC

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同時，CLA 35 4MATIC亦在限定店展出，新車經過多項改良，AMG專用設計直條式鬼面罩、新水箱蓋、AMG圓形標誌強化運動個性。配備LED或多功能LED頭燈與LED尾燈。提供3款新輪圈，標準18吋，亦可選19吋啞黑色輪圈。車廂內配備運動座椅，新增座椅顏色選擇，如灰黑色搭配。飾件可選石灰木材。配備AMG軚盤，具按鈕調校功能。全新MBUX系統，亦擁有專屬AMG螢幕設計。動力為2.0升四缸渦輪增壓引擎，最大馬力306ps、扭力400Nm。配特輕混合系統，起步時可額外輸出14匹馬力。變速系統為AMG 8速自排變速箱,配合AMG四驅系統。新款CLA 35 4MATIC已上市，售價由699,900元起。

EQE 350 Progressive Line

EQE 350 Progressive Line

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另外，Benz全新 EQE 350 Progressive Line 房車，亦同步將於大圍圍方概念店展出。一換一售價由$699,000起，續航力高達 635 km（WLTP），配備LED High Performance Headlight 頭燈、Adaptive Highbeam Assist 系統 及DISTRONIC 主動式車距輔助系統等。而更富動感的 EQE 350 AMG Line，一換一售價由$777,000起。

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