深圳Cafe｜南山區8間輕食咖啡店推介　WeChat Pay HK美團優惠攻略

深圳好去處｜深圳近年興起不少高質Cafe，環境適合打卡之餘，還有很多創意輕食，非常適合胃口小的女生！《香港01》「好食玩飛」記者今次推介8間位於南山區性價比高的輕食Cafe，不用$100便能吃到威靈頓牛排連薄餅雙人餐！兼教大家領取WeChat Pay HK美團團購折上折優惠，所有餐廳的優惠套餐及代金券都用到，港幣直接付款超方便。即睇下文！



1. 常所SANCTUARY by幸鄰 創意西餐手工麵包

常所SANCTUARY by幸鄰被評為「大眾點評科技園西餐打卡人氣榜第9名」，主打創意西餐和手工麵包，環境舒適慵懶，設有開放式烘焙區，使得餐廳總是洋溢著麵包的香氣。室內裝修由北京Atlas工作室設計，黑白簡約，被綠色植物環繞，是科技園區裡的綠洲。價錢非常吸引，是香港同類西餐的三分一。

餐廳地址：深圳南山區 金地威新中心B座1樓L101號（高新南站步行8分鐘）



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優惠：優惠價¥95代¥100代金券，折上折之後只需¥87，只須在WeChat Pay HK領取美團團購優惠，到時自動扣減。



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2. I HOLIC艾豪麗西餐（金地威新中心店） 工業風手工窯爐披薩

I HOLIC艾豪麗西餐堅持使用健康優質的食材，運用「非常手工」技術為顧客製作用心、美味的餐飲品。餐廳主打意式純手工窯爐披薩、意大利麵、沙律、肉扒小食、現磨咖啡和果汁。整體餐廳環境以工業loft風爲主，給這個都市帶來不一樣的色彩。I HOLIC另一間中航城分店曾連續五年拿過大眾點評必吃榜餐廳。

餐廳地址：深圳南山區 金地威新中心C座L114（高新南站步行8分鐘）



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優惠：優惠價¥59代¥100代金券，折上折之後只需¥57，需要經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，到時自動扣減；亦可購買團購套餐如「榮譽招牌雙人套餐」 、「三至四人輕奢家庭套餐」



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3. Gambero Rosso意語紅蝦·意大利餐廳（金地中心店） 威靈頓牛排薄餅2人餐¥91超抵

意語紅蝦是 Gambero Rosso 的中文翻譯，直譯過來就是「大紅蝦」。餐廳被評為「大眾點評科技園西餐打卡人氣榜第3名」，意語紅蝦的經營哲學是使用高質量的材料來創造真正且讓大衆都可以消費得起的意大利美食。每一道菜，經典的味道，都是對意大利美味的傳承。將濃郁純正的意大利風情帶來東方的國度，這是真正的「羅馬假日」。餐廳近期推出年終優惠「威靈頓牛排+瑪嘉烈塔薄餅雙人餐」超抵價¥99，用WeChat Pay HK美團團購優惠再減¥8，即¥91就買到！這個價錢包括巴馬火腿蜜瓜、威靈頓牛排、12吋瑪嘉烈塔薄餅、半隻法式烤雞、2份蔬菜牛尾湯、手工奶凍及地中海熱紅酒！

餐廳地址：深圳南山區 金地威新中心B塔一樓轉角位L107 （高新南站步行8分鐘）



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優惠：優惠價¥99「威靈頓牛排+瑪嘉烈塔薄餅雙人餐」，折上折之後只需¥91，需要經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，到時自動扣減



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4. 好鮃·魚生（金地威新中心店） 深圳創意菜好評榜第1

好鮃·魚生廳被評為「深圳創意菜好評榜第1名」，是一家將深海比目魚做成不同料理的店舖。主打一魚多吃，除了招牌生魚片，還有炸魚排、魚頭湯、香煎魚排、剁椒魚翅等不同烹製的吃法。好鮃用的魚皆是深海比目魚，從産地直達到店。比目魚口感Q彈爽滑，生熟兩吃都很合適。爲了保證魚肉嫩滑的口感，魚全是現點現撈現殺，從撈魚到上桌只需10分鐘。

餐廳地址：深圳南山區 金地威新中心B座2樓L215號 （高新南站步行8分鐘）



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優惠：享¥87代¥100代金券，亦可購買團購套餐如「臻選溫暖雙人餐」，需要經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，到時自動扣減



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5. BOOONS（科技生態園店）為年輕人而設特色健康輕食

BOOONS作爲全日咖啡輕食堂，是一個注重爲年輕人及時充能的咖啡輕食品牌，提供日常的咖啡飲品，天然果汁和健康輕食。關注優質食材的平衡搭配，創造激發食欲的特色風味，不僅滿足新生代白領人群的每日餐飲需求，更希望通過不斷製造帶來驚喜的味覺體驗，BOOONS相信，咖啡與三餐都是年輕人的必需品，越是尋常，越要創造不一樣！

餐廳地址：深圳南山區 沙河西路1819號深圳灣科技生態園二區7棟B座1層03號舖位（肯德基旁）（高新南站步行6分鐘）



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優惠：折上折之後¥43代¥50代金券，亦可購買團購套餐如「咖啡任選一杯3選一」，需要經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，到時自動扣減



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6. 幸鄰食堂 慢活風格法式酥皮巨型蛋撻

幸鄰食堂是一家性價比非常高的創意fusion西餐廳，除了極具風格的自研菜品，還有各式各樣的手工烘焙可以選擇。餐廳裝飾簡約而不失格調，燈光柔和，座椅舒適，充滿慢活風格，好像在家一樣放鬆愉悅。

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餐廳地址：深圳南山區 海德一道2251 - 12及13號舖（南山書城站G出口步行1分鐘）



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7. blend咖啡部落（南山書城店） 專注精品咖啡早午餐

blend咖啡部落創⽴於2016年，是深圳較早成⽴的獨⽴精品咖啡品牌，也是最早開始提供brunch的精品咖啡館。在深圳的七家門店，始終保持著初⼼，專注提供精品咖啡與早午餐的同時，讓咖啡館⽇常成爲忙碌生活的⼀種快樂習慣。

餐廳地址：深圳南山區 海德二道北東華假日公寓2棟101商舖（南山書城站D出口）



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優惠：折上折之後¥87代¥100代金券，亦可購買團購套餐如「單人英式早餐元氣早餐套餐」，需要經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，到時自動扣減



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8. Mailman Cafe bar·西餐（保利城花園店） 傳遞復古文化咖啡酒館

Mailman Cafe &bar是一間傳遞復古文化生活與空間爲基調的咖啡酒館。在不同時代的重叠感下，用「在這裏生活」爲特徵，探索和追求生活本質的美感。通過嗅覺、聽覺與味覺，自由享受著開放和無窮的可能性。沒有了複雜的儀式感與無味的腔調，只是來一杯咖啡坐一會，喝一杯承載一段心事。

餐廳地址：深圳南山區 南海大道2710號保利城花園3棟一層B16商舖（南山書城站G出口步行2分鐘）



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優惠：折上折之後¥82代¥100代金券，亦可購買團購套餐如「單人招牌手工香辣雞扒三明治連咖啡」，需要經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，到時自動扣減



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WeChat Pay HK用戶獨家免費領取 一鍵即領總值￥118美團團購優惠券 美團小程序專享

由於大眾點評跟美團屬於同一集團，上述cafe的優惠，都可以透過WeChat Pay HK跨境遊頁面，免費領取總值¥118的美團團購優惠券。裡面總共包含9張優惠券，系統將根據消費門檻自動揀選對應優惠券自動扣減。人民幣交易自動轉為港幣結算，全程0手續費。領取後有效期為7日，逾期可重新領取，每位用戶最多可以領取30次。

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如何通過WeChat Pay HK港幣錢包在內地消費？

步驟一：確保賬戶是港幣錢包

• 點擊 WeChat >【我】>【服務】> 餘額顯示 $。

• 如餘額顯示 ¥，需點擊右上角【•••】>【切換錢包地區】。

• 如未有顯示切換地區選項，可到微信公眾號搜尋「WeChat Pay HK好生活」點擊「自助開通香港錢包」 。

步驟二：北上消費前必需先綁定香港信用卡/香港銀行戶口，或事先進行香港身份證認證

• 點擊 WeChat >【我】>【服務】> 【銀行卡】綁定香港信用卡/香港銀行戶口。

• 如果不綁定，則需進行香港身份證認證，之後入錢充值錢包。先點擊 WeChat >【我】>【服務】> 右上角【•••】>【支付管理】 > 【身份認證】。之後再於香港選擇以下增值方法：a） 香港7-ELEVEN便利店、Circle K便利店或麥當勞門店現金增值；b） 香港信用卡增值；c） 轉數快增值；d） 香港銀行帳戶增值。

步驟三：如何港幣付款

• 支持線下付款、線上 app 及小程序付款。

• 線下付款時，長按WeChat app 兩秒，快速打開「收付款」二維碼，並選擇扣款方式。

• 線上付款時，於支付頁面選擇微信支付，自動跳轉至 WeChat Pay HK 港幣錢包結算。